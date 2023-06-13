Polisi: Miras Penyebab Utama Kecelakaan Lalu Lintas di Jayapura

JAKARTA - Kapolsek Jayapura Selatan AKP Julkifli Sinaga mengatakan minuman beralkohol atau miras menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas di Kota Jayapura, Papua, khususnya di Distrik Jayapura Selatan.

"Faktor utama terjadi kecelakaan lalu lintas yang kami temui ialah minuman beralkohol sehingga angka kecelakaan di Kota Jayapura masih tinggi," katanya dilansir Antara, Selasa (13/6/2023).

Menurut Sinaga, pada Mei 2023 pihaknya mendata jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 12 kasus di mana satu orang meninggal dunia di Jalan Hamadi-Holtekam.

"Untuk Distrik Jayapura Selatan kecelakaan lalu lintas sering terjadi di jalan Ring Road, Jembatan Holtekam dan Skayland," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya mengakui angka kecelakaan lalu lintas di Distrik Jayapura Selatan cukup tinggi di mana pada Maret 2023 terdapat 19 kasus.

"Kemudian pada April 2023 kasus kecelakaan lalu lintas menurun menjadi 10 kasus dan pada Mei 2023 naik dua kasus menjadi 12 kali terjadi kecelakaan lalu lintas," katanya lagi.