Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi: Miras Penyebab Utama Kecelakaan Lalu Lintas di Jayapura

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |01:00 WIB
Polisi: Miras Penyebab Utama Kecelakaan Lalu Lintas di Jayapura
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Kapolsek Jayapura Selatan AKP Julkifli Sinaga mengatakan minuman beralkohol atau miras menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas di Kota Jayapura, Papua, khususnya di Distrik Jayapura Selatan.

"Faktor utama terjadi kecelakaan lalu lintas yang kami temui ialah minuman beralkohol sehingga angka kecelakaan di Kota Jayapura masih tinggi," katanya dilansir Antara, Selasa (13/6/2023).

Menurut Sinaga, pada Mei 2023 pihaknya mendata jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 12 kasus di mana satu orang meninggal dunia di Jalan Hamadi-Holtekam.

"Untuk Distrik Jayapura Selatan kecelakaan lalu lintas sering terjadi di jalan Ring Road, Jembatan Holtekam dan Skayland," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya mengakui angka kecelakaan lalu lintas di Distrik Jayapura Selatan cukup tinggi di mana pada Maret 2023 terdapat 19 kasus.

"Kemudian pada April 2023 kasus kecelakaan lalu lintas menurun menjadi 10 kasus dan pada Mei 2023 naik dua kasus menjadi 12 kali terjadi kecelakaan lalu lintas," katanya lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192195//kecelakaan_lalu_lintas-4k8G_large.jpg
Diduga Kebut-kebutan, Pemotor Tewas Usai Tabrak Pedagang Tahu Bulat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/18/3192086//kecelakaan_beruntun_libatkan_50_kendaaraan_di_jepang-DjdC_large.jpg
Kecelakaan Besar Libatkan 50 Kendaraan Terjadi di Tol, Api Berkobar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/340/3191531//bus_tni_al_kecelakaan_di_tol_belmera_medan-1Rxa_large.jpg
Bus TNI AL Kecelakaan di Tol Belmera Medan, Belasan Prajurit Terluka Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/340/3191526//kecelakaan_lalu_lintas-PG3D_large.jpg
Tersangka Lakalantas Maut Tol Krapyak, Sopir Bus Menangis dan Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191492//menhub_dudy_soal_libur_nataru-LzNV_large.jpg
Menhub Bakal Panggil Seluruh Owner Bus Imbas Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191466//menko_ahy-ingu_large.jpg
AHY Minta Usut Tuntas Penyebab Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement