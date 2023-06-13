Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tiga Daerah Diguncang Gempa Dini Hari Ini, Berikut Lokasinya

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |04:45 WIB
Tiga Daerah Diguncang Gempa Dini Hari Ini, Berikut Lokasinya
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan ada tiga daerah yang mengalami gempa bumi pada Selasa (13/6/2023) dini hari.

Dalam akun Twitter @infoBMKG, BMKG merinci ada tiga gempa yang terjadi dengan skala di bawah tiga Magnitudo.

Gempa pertama terjadi di 20 kilometer Barat Daya Kerinci, Jambi, pukul 01.32 WIB, dengan bermangnitudo (M) 3.0 pada kedalaman 94 kilometer. Titik koordinat gempa ini ada di 1.92 Lintang Selatan dan 101.26 Bujur Timur.

Gempa bumi kedua terjadi di 43 kilometer Barat Daya Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pukul 01.59 WIB dengan kekuatan 3,2 Magnitudo di kedalaman 115 kilometer. Titik koordinat gempa ini ada di 8.75 Lintang Selatan dan 119.60 Bujur Timur.

Sedangkan gempa ketiga terjadi di 47 kilometer Barat Laut Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara Pukul 02.03 WIB dengan kekuatan 2,5 Magnitudo di kedalaman 127 kilometer.

