HOME NEWS NUSANTARA

Perkenalkan Ganjar Pranowo ke Warga Kalteng, Relawan Gandeng Milenial

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |05:24 WIB
Perkenalkan Ganjar Pranowo ke Warga Kalteng, Relawan Gandeng Milenial
Relawan perkenalkan Ganjar Pranowo ke milenial Kalteng (Foto: dok istimewa/Okezone)
PALANGKARAYA - Sukarelawan Srikandi Ganjar Kalimantan Tengah (Kalteng) menggandeng sejumlah perempuan milenial untuk lebih aktif dalam berkreasi.

Salah satunya dengan mengadakan kegiatan pelatihan membuat gelang dan cincin manik-manik atau kerajinan tangan.

Dalam pelatihan itu, para pendukung Ganjar Pranowo melibatkan Komunitas Kejora Kreatif.

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Kalteng, Refa Asmianur mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan untuk memperkenalkan Ganjar Pranowo ke warga Kalteng.

Kata dia, Ganjar Pranowo merupakan sosok pemimpin yang ideal bagi bangsa ini. "Lewat kegiatan ini kami juga memperkenalkan bahwa Srikandi Ganjar Kalteng ini merupakan sukarelawan yang siap memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat," ujar dia, Selasa (13/6/2023).

Selain itu, relawan Ganjar Pranowo juga mengadakan sejumlah pelatihan ke para milenial tersebut. "Kali ini Srikandi Ganjar Kalteng belajar bersama mebuat gelang dan cincin dari manik-manik. Para perempuan milenial sangat antuasias dalam mengikuti kegiatan ini," kata dia.

