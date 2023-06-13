Hendak Maling Sapi, Dua Pria Paruh Baya Berhasil Diamankan Polisi

LAMPUNG TENGAH - Diduga hendak maling sapi milik warga, dua pria paruh baya berhasil diamankan Tim Tekab 308 Presisi Polsek Punggur, Polres Lampung Tengah, Polda Lampung.

Aksi kedua pelaku inisial SH (49) dan AS (50) diduga sudah direncanakan. Sebab keduanya telah mempersenjatai diri dengan pisau tikam dan alat khusus untuk mencuri sapi milik, Gino (39) di Kampung Purwodadi Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah.

Dua pelaku sempat kabur karena kepergok oleh tetangga korban tersebut. Namun akhirnya berhasil diamankan Tim Tekab 308 Presisi Polsek Punggur bersama warga ketika kabur lewat tanggul irigasi.

"Kini, pelaku SH warga Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, dan pelaku AS warga Bandar Jaya Timur, Terbanggi Besar, Lampung Tengah telah diamankan di Mapolsek Punggur guna pengembangan lebih lanjut," ujar Kapolsek Punggur AKP M. Hasbi Eko Purnomo mewakili Kapolres Lampung Tegah AKBP Doffie Fahlevi Sanjaya, Selasa (13/6/2023).

Menurutnya, peristiwa tersebut berlangsung pada Jumat 9 Juni 2023 lalu sekira pukul 01.30 WIB. "Saat itu, ada warga yang terbangun yakni tetangga korban mendengar suara langkah kaki kedua pelaku melewati rumahnya, menuju kandang sapi milik korban," kata Kapolsek.

Saksi tersebut, kata Kapolsek, kemudian menghubungi korban dan memastikan ciri-ciri para pelaku. "Saksi melihat pelaku dari jauh mengenakan sweater warna hitam," jelasnya.