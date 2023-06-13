BMKG: Waspadai Gelombang Tinggi Empat Meter di Pantai Barat Aceh

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau kepada masyarakat nelayan dan pelaku aktivitas di laut agar mewaspadai potensi gelombang tinggi mencapai empat meter di wilayah pantai barat Aceh pada hari ini, Selasa (13/6/2023).

“Penyebab ketinggian gelombang tinggi di wilayah pantai barat Aceh ini karena pola angin yang di wilayah Aceh sudah dominan bergerak dari selatan - barat (baratan),” kata Prakirawan Stasiun BMKG Meulaboh di Bandar Udara Cut Nyak Dhien Nagan Raya, Rahmat Zikri dilansir Antara.

Ia mengatakan akibat pola angin tersebut menyebabkan bertambahnya tinggi gelombang di laut menuju ke daratan.

Sedangkan untuk perairan wilayah pantai selatan Aceh, kata dia, berdasarkan pengamatan citra satelit menunjukkan ketinggian gelombang di kawasan tersebut masih berkisar antara 1,2 meter hingga 2,5 meter.

Meski masih mengalami gelombang tinggi, pihaknya memprakirakan ketinggian gelombang di wilayah pantai barat Aceh pada Rabu 14 Juni 2023 mendatang mulai membaik.

Namun pada 17 Juni 2023 mendatang, katanya, potensi gelombang tinggi di wilayah pantai barat Aceh mulai terlihat lagi.