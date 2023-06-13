Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Magnitudo 3,6 Terjadi di Fakfak Papua Barat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |05:47 WIB
Gempa Magnitudo 3,6 Terjadi di Fakfak Papua Barat
Gempa magnitudo 3,6 terjadi di Fakfak, Papua Barat. (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 3,6 terjadi di wilayah Fakfak, Papua Barat. Gempa terjadi pada Selasa (13/6/2023) sekira pukul 05.08 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa tersebut berada di titik koordinat 4,01 Lintang Selatan (LS), 133,24 Bujur Timur (BT). Lokasi itu sekira berjarak 104 km dari arah Tenggara Fakfak.

Sementara itu pusat gempa berada di kedalaman 12 km.

Meski begitu, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data bisa berubah seiring kelengkapan data.

Halaman:
1 2
      
