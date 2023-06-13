Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satgas Yonif Raider 303 Kostrad Pasang Puluhan Lampu Solar Cell, Terangi Wilayah Terpencil di Puncak Papua

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |15:16 WIB
Satgas Yonif Raider 303 Kostrad Pasang Puluhan Lampu Solar Cell, Terangi Wilayah Terpencil di Puncak Papua
A
A
A

PUNCAK - Bantu kesulitan masyarakat Kabupaten Puncak, pada Selasa 13 Juni 2023, Satgas 303 Kostrad bersama Aparat Keamanan TNI - Polri dan masyarakat bergotong royong membangun penerangan dengan memasang lampu solar cell.

Adapun puluhan unit lampu solar cell yang dipasang merupakan dukungan dari Letjen TNI Maruli Simanjuntak, selaku Panglima Komando Strategis Angkatan Darat yang memang diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Puncak Papua.

Demikian disampaikan Dansatgas Yonif R 303/SSM Letkol Inf Slamet Faojan M. Han.

"Kehadiran TNI haruslah menjadi Solusi untuk Masyarakat Papua. Kami akan selalu berusaha untuk senantiasa dapat menjadi solusi bagi masyarakat disekitar kami. Dukungan lampu solar sell yang diberikan oleh Pangkostrad kami distribusikan langsung kepada masyarakat sekitar kami. " Ungkap Dansatgas.

Satgas Yonif R 303/SSM bersama masyarakat membangun lampu - lampu penerangan di Kampung Kago, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Papua. Sebanyak Puluhan Unit Solar Cell diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Papua. Dimana kondisi saat ini masyarakat belum sepenuhnya memiliki listrik dan penerangan di rumah maupun honainya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
