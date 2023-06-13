Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gandeng Milenial, Begini Cara Srikandi Ganjar Genjot Perekonomian di NTT

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |18:14 WIB
Gandeng Milenial, Begini Cara Srikandi Ganjar Genjot Perekonomian di NTT
Ganjar Pranowo/Foto: Okezone
A
A
A

NTT – Pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar mendorong kreativitas para perempuan milenial untuk bisa bersaing dalam dunia usaha. Salah satunya dengan kegiatan pembinaan dan pemberian pelatihan dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan.

Korwil Srikandi Ganjar Nusa Tenggara Timur (NTT) mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan di Jalan Trans Adonara, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Raeda mengatakan, kegiatan itu diadakan untuk mendukung kaum milenial agar dapat mengembangkan ide kreativitas.

ist

"Kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan mengikuti kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan demi Indonesia Maju," ujarnya, Selasa (13/6/2023).

Dalam kegiatan itu, para peserta diajarkan cara proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi. "Tentunya juga yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan nilai lebih," kata dia.

Dia melanjutkan, suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk menentukan, mengembangkan, menggabungkan inovasi serta cara untuk menciptakan suatu produk yang memiliki nilai manfaat sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan penghasilan bagi seseorang.

Halaman:
1 2
      
