Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sosialisasikan Ganjar Pranowo, Nelayan Pesisir Lampung Gelar Edukasi Pengolahan Tambak Udang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |22:43 WIB
Sosialisasikan Ganjar Pranowo, Nelayan Pesisir Lampung Gelar Edukasi Pengolahan Tambak Udang
Relawan sosialisasikan Ganjar Pranowo di Lampung (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Para sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Pesisir Lampung melakukan kegiatan edukasi pengolahan tambak udang ramah lingkungan.

Para Komunitas Nelayan Pesisir Lampung turut melakukan Sosialisasi Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) kepada para nelayan dan warga desa setempat.

Kegiatan tersebut dilakukan di desa Labuan Ratu, Kecamatan Pasar Sakti, Lampung Timur, Selasa (13/6/2023).

“Jadi kegiatan kegiatan sore ini untuk mengedukasi dan juga memperkenalkan Pak Ganjar Pranowo ke masyarakat yang ada di sini,” kata Korwil Komunitas Nelayan Pesisir Lampung Miftahul Lutfi di lokasi.

Lutfi turut menjelaskan alasan mengapa pihaknya menggelar kegiatan ini agar memberikan edukasi ke masyarakat di desa Labuan Ratu lantaran sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

“Karena daerah di desa ini masyarakat yang memiliki mata pencarian dari tambak dan nelayan,” tuturnya.

Selain melakukan edukasi para sukarelawan Ganjar sekaligus menyalurkan bantuan untuk para nelayan berupa bubu perangkap dan mata pancing.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement