Sosialisasikan Ganjar Pranowo, Nelayan Pesisir Lampung Gelar Edukasi Pengolahan Tambak Udang

JAKARTA - Para sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Pesisir Lampung melakukan kegiatan edukasi pengolahan tambak udang ramah lingkungan.

Para Komunitas Nelayan Pesisir Lampung turut melakukan Sosialisasi Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) kepada para nelayan dan warga desa setempat.

Kegiatan tersebut dilakukan di desa Labuan Ratu, Kecamatan Pasar Sakti, Lampung Timur, Selasa (13/6/2023).

“Jadi kegiatan kegiatan sore ini untuk mengedukasi dan juga memperkenalkan Pak Ganjar Pranowo ke masyarakat yang ada di sini,” kata Korwil Komunitas Nelayan Pesisir Lampung Miftahul Lutfi di lokasi.

Lutfi turut menjelaskan alasan mengapa pihaknya menggelar kegiatan ini agar memberikan edukasi ke masyarakat di desa Labuan Ratu lantaran sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

“Karena daerah di desa ini masyarakat yang memiliki mata pencarian dari tambak dan nelayan,” tuturnya.

Selain melakukan edukasi para sukarelawan Ganjar sekaligus menyalurkan bantuan untuk para nelayan berupa bubu perangkap dan mata pancing.