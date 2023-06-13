Pernah Dipolisikan di Belanda, Sejarawan Bonnie Triyana Bakal Berbagi Kisah di Museum Multatuli

JAKARTA - Sejarawan muda, Bonnie Triyana bakal menyampaikan Pidato Kebudayaan di Panggung Festival Seni Multatuli di Rangkasbitung, Lebak, Banten pada Jumat 16 Juni 2023.

Menurut Kepala Museum Multatuli Ubaidilah Muchtar, Bonnie Triyana didapuk sebagai pembicara lantaran rekam jejaknya yang kuat dalam memberi perhatian terhadap kehidupan warga marjinal.

Hal itu sesuai dengan semangat Multatuli yang hidup 2 abad silam dalam membela kepentingan masyarakat yang hidup ditindas oleh Bupati Lebak masa itu.

Pria yang akrab disapa Ubay itu menuturkan, Bonnie Triyana merupakan putra asli Rangkasbitung, Lebak, Banten. Sehingga, ia meyakini mampu memahami dan menghayati kehidupan masyarakat di wilayah selatan Banten.

"Bonnie Triyana adalah putera asli Lebak. Sebagai sejarawan, dia sudah terlalu banyak bicara di forum-forum internasional. Kini, saatnya Bung Bonnie kami daulat sebagai pembicara dalam Pidato Kebudayaan di Festival Seni Multatuli di tanah kelahirannya sendiri di Rangkasbitung, Lebak, pada Jumat malam mendatang," ujar Ubaidilah dalam keterangannya di hadapan awak media, Selasa (13/6/2023).

BACA JUGA: Kisah Prajurit Kopassus Hadapi Dukun Sakti Anggota G30S PKI yang Kebal Peluru

Bonny Triyana sempat dipolisikan di Belanda karena bela martabat Indonesia. Peristiwa itu sempat membuat heboh karena tulisannya yang berbahasa Belanda mengenai Agresi Militer ditanggapi secara reaktif oleh sejumlah kalangan di negara yang pernah menjajah Indonesia tersebut.