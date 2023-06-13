Advertisement
HOME NEWS JABAR

Seminggu Cari Ikan, Perahu Nelayan Tenggelam saat Berlabuh

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |05:19 WIB
Seminggu Cari Ikan, Perahu Nelayan Tenggelam saat Berlabuh
Personel Satpolairud Polres Garut evakuasi sisa barang dari kapal yang tenggelam. (Dok Satpolairud Polres Garut)
A
A
A

GARUT - Satu perahu nelayan di perairan Kabupaten Garut tenggelam usai tergulung ombak saat akan berlabuh. Perahu yang ditumpangi dua nelayan itu tergulung ombak saat hendak memasuki Pelabuhan Cipangkis, Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Senin (12/6/2023) sekira pukul 13.30 WIB.

Kapolres Garut, AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan, kedua nelayan dalam peristiwa kecelakaan laut itu adalah Asep (41) dan Jajat (28). Keduanya mengalami nasib nahas saat akan memasuki pelabuhan usai pulang melaut.

"Perahu ini baru pulang setelah satu minggu mencari ikan di laut. Namun, tergulung ombak saat akan memasuki pelabuhan," kata AKBP Rio Wahyu Anggoro, Senin (12/6/2023).

Mendapati informasi perahu nelayan tergulung ombak, AKBP Rio Wahyu Anggoro menginstruksikan jajaran Sat Polairud Polres Garut untuk melakukan pencarian dan penyelamatan pada pukul 15.00 WIB.

"Sat Polairud Polres Garut dikerahkan untuk melakukan tugas pencarian dan penyelamatan," ujarnya.

