Siap Jadi Partai Besar, Perindo Jabar Optimistis Penuhi Target DPP di Pemilu 2024

BANDUNG - DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa Barat optimistis bisa memenuhi target yang dicanangkan DPP Partai Perindo dimana Jabar ditargetkan untuk meraih 1 kursi untuk setiap daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2024 mendatang.

Sekretaris DPW Partai Perindo Jabar, Wawan Setiawan mengatakan, pada Pemilu 2024 terdapat 153 dapil untuk pileg kabupaten/kota. Hasil Pemilu 2019 lalu, legislator Perindo kabupaten/kota masih bisa dihitung jari.

"Insya Allah Jawa Barat akan meraih kursi yang sangat banyak. Mudah-mudahan terisi 1 dapil 1 kursi, insya Allah ada 153 kursi se-Jabar," kata Wawan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Perindo bersama DPW dan DPD Partai Perindo se-Jabar di Hotel Grand Tjokro, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Selasa (13/6/2023).

Kemudian, untuk target anggota DPRD provinsi sekitar 15 kursi dari 15 dapil. Jika itu diraih, maka kenaikannya sekitar 15 kali lipat dari yang ada saat ini yakni 1 kursi.

"Jadi Kang Husin (Anggota DPRD Jabar dari Perindo) ada temannya tidak sendiri, insyaAllah," ujarnya.

Menurut Wawan, Dapil Jabar VII merupakan dapil yang cukup krusial dan memerlukan perjuangan ekstra. Sebab, di Kota Bogor hanya ada kuota 3 kursi dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang mencapai ribuan.

"Walaupun itu sangat berat, di Kota Bogor ada 3.000 TPS, mudah-mudahan kalau ada 30.000 suara gambar, suara calegnya 30.000, 60.000 masih kurang kalau untuk Kota Bogor, minimal 100.000," jelasnya.

Selanjutnya untuk DPR RI, kata Wawan, hampir setiap dapil memiliki 3 bacaleg potensial. Mereka tersebar di Dapil Jabar I hingga XI.

"Dapil Jabar I Kota Bandung dan Cimahi ada 12.000 TPS, insya Allah sesuai target kalau suara gambarnya 10 saja, itu sudah 120.000 suara. Ditambah trio maut dapat 120.000, sudah 240.000, itu kursi terakhir 120.000, jadi 1 kursi untuk Jabar 1," bebernya.