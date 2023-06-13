Bakar Semangat Kader Perindo, Ronny Tanusaputra: Banyak Parpol Tinggalkan Ideologi Gara-Gara Uang

BANDUNG - Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Ronny Tanusaputra menilai, saat ini, banyak partai politik (parpol) di Indonesia yang sudah meninggalkan ideologinya.

Hal itu disampaikan Ronny Tanusaputra saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Perindo bersama DPW dan DPD Partai Perindo se-Jawa Barat di Hotel Grand Tjokro, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Selasa (13/6/2023).

"Berbicara kaderisasi dan ideologi, ini yang sudah banyak ditinggal oleh partai karena tidak lagi berideologi yang sesungguhnya, ideologinya sudah lari, larinya ke uang," kata Ronny.

Menurut Ronny, hilangnya ideologi di sejumlah parpol ini salah satunya disebabkan oleh sistem pemilu proporsional terbuka.

"Sekarang pilkada, pemilu, semua larinya ke uang. Ini semua akibat bergesernya sistem pemilu dari tertutup ke terbuka," ungkapnya.

Ronny mengatakan, berubahnya sistem pemilu membuat sejumlah parpol besar di Indonesia mengalami pergeseran ideologi. Hal itu terlihat dari fenomena parpol yang terkesan asal-asalan dalam mencalonkan kadernya.

"Siapa yang bawa duit itu yang akhirnya menghasilkan kualitas-kualitas pemimpin yang dia tidak punya kualitas. Punya uang bisa jadi bupati, tidak punya kualitas tapi punya uang bisa jadi DPR. Di DPR duduk enggak ngomong, enggak bisa apa-apa yang pokok cari duit," tuturnya.

Oleh karena itu, Ronny menilai, jika sistem pemilu proporsional tertutup lebih baik dibandingkan terbuka.

"Sekarang kalau terbuka, dia keluar duit banyak contoh mau jadi anggota DPRD Jabar harus keluar duit minimal Rp3 miliar, kembalinya dari mana? Gajinya cukup gak? Ya korupsi. Ini yang saya bilang bahwa pemilu proporsional tertutup itu sebenarnya lebih baik daripada terbuka," terangnya.