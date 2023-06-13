Hadiri Rakor Bappilu DPP Perindo di Bandung, Ferry Kurnia Tekankan 4 Poin Penting Ini!

BANDUNG - Waketum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Perindo bersama DPW dan DPD Partai Perindo se-Jawa Barat.

Dalam agenda tersebut, Ferry menekankan empat poin penting kepada seluruh kader Partai Perindo demi meraih kemenangan di Pemilu 2024. Ferry mengatakan, poin pertama yakni setiap kader Partai Perindo harus berpegang teguh terhadap ideologi partai.

"Soal ideologi kita ke-Perindo-an ini menjadi poin yang sangat penting sekali ketika kita sudah di Perindo. Tentunya apa yang memang menjadi poin penting strategis tuh ya harus kita sampaikan kepada publik," ujar Ferry di Hotel Grand Tjokro, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Selasa (13/6/2023).

Menurutnya, upaya mewujudkan Indonesia sejahtera ini harus betul-betul menjadi bagian penting dalam setiap aktivitas kader Partai Perindo.

"Aksi nyata dalam konteks garis kebijakan politik kita adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk Indonesia sejahtera ini betul-betul harus menjadi bagian penting dan sentral dalam aktivitas kita," ungkapnya.

Yang kedua adalah terkait soal proses mekanisme aktivitas pemilu. Ferry menyebut, setiap kader harus paham dengan visi misi serta ideologi Partai Perindo. Sebab menurutnya, hal ini menjadi poin penting dalam menghadapi tahun elektoral.

"Kita harus sama paham dengan penyelenggara, jangan sampai penyelenggara ok, kita enggak paham. Jadi harus satu frekuensi antara kita peserta Pemilu, pemilih, dan juga penyelenggara. Karena itu saya titip kita setidaknya harus memahami terkait soal kepemiluan yang ada. Bacaan kitab suci yang ada di penyelenggara harus kita pahami itu menjadi modal kita," tuturnya.

Begitu pun saat dalam konteks berkampanye. Ferry mengingatkan, para kader harus memahami terkait aturan-aturan dalam kampanye Pemilu 2024.

"Jangan sampai ujung-ujungnya nanti di medsos kita dihujat oleh banyak orang karena kita tidak paham kita menempelkan baligo, spanduk di area-area terlarang, ini menjadi poin penting. Jadi kita harus satu frekuensi dengan aktivitas proses penyelenggara pemilu," tegasnya.

Poin ketiga soal strategi. Ferry mengatakan, strategi terkait dengan soal penguatan data hingga branding harus dibahas secara serius.

"Itu harus kita bahas secara mendetail supaya betul-betul kita mendalam," ujarnya.