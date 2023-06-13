Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Hadiri Rakor Bappilu DPP Perindo di Bandung, Ferry Kurnia Tekankan 4 Poin Penting Ini!

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |20:10 WIB
Hadiri Rakor Bappilu DPP Perindo di Bandung, Ferry Kurnia Tekankan 4 Poin Penting Ini!
Ferry Kurnia tekankan 4 poin penting buat kader Perindo/Foto: Agung bakti
A
A
A

 

BANDUNG - Waketum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Perindo bersama DPW dan DPD Partai Perindo se-Jawa Barat.

Dalam agenda tersebut, Ferry menekankan empat poin penting kepada seluruh kader Partai Perindo demi meraih kemenangan di Pemilu 2024. Ferry mengatakan, poin pertama yakni setiap kader Partai Perindo harus berpegang teguh terhadap ideologi partai.

 BACA JUGA:

"Soal ideologi kita ke-Perindo-an ini menjadi poin yang sangat penting sekali ketika kita sudah di Perindo. Tentunya apa yang memang menjadi poin penting strategis tuh ya harus kita sampaikan kepada publik," ujar Ferry di Hotel Grand Tjokro, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Selasa (13/6/2023).

Menurutnya, upaya mewujudkan Indonesia sejahtera ini harus betul-betul menjadi bagian penting dalam setiap aktivitas kader Partai Perindo.

 BACA JUGA:

"Aksi nyata dalam konteks garis kebijakan politik kita adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk Indonesia sejahtera ini betul-betul harus menjadi bagian penting dan sentral dalam aktivitas kita," ungkapnya.

Yang kedua adalah terkait soal proses mekanisme aktivitas pemilu. Ferry menyebut, setiap kader harus paham dengan visi misi serta ideologi Partai Perindo. Sebab menurutnya, hal ini menjadi poin penting dalam menghadapi tahun elektoral.

"Kita harus sama paham dengan penyelenggara, jangan sampai penyelenggara ok, kita enggak paham. Jadi harus satu frekuensi antara kita peserta Pemilu, pemilih, dan juga penyelenggara. Karena itu saya titip kita setidaknya harus memahami terkait soal kepemiluan yang ada. Bacaan kitab suci yang ada di penyelenggara harus kita pahami itu menjadi modal kita," tuturnya.

Begitu pun saat dalam konteks berkampanye. Ferry mengingatkan, para kader harus memahami terkait aturan-aturan dalam kampanye Pemilu 2024.

"Jangan sampai ujung-ujungnya nanti di medsos kita dihujat oleh banyak orang karena kita tidak paham kita menempelkan baligo, spanduk di area-area terlarang, ini menjadi poin penting. Jadi kita harus satu frekuensi dengan aktivitas proses penyelenggara pemilu," tegasnya.

Poin ketiga soal strategi. Ferry mengatakan, strategi terkait dengan soal penguatan data hingga branding harus dibahas secara serius.

"Itu harus kita bahas secara mendetail supaya betul-betul kita mendalam," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement