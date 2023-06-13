Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Rasakan Aura Positif, TGB Ajak Kader Perindo se-Jabar Jemput Kemenangan di Pemilu 2024

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |20:15 WIB
Rasakan Aura Positif, TGB Ajak Kader Perindo se-Jabar Jemput Kemenangan di Pemilu 2024
A
A
A

BANDUNG - Ketua Harian Nasional DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Dr. TGB. M. Zainul Majdi mengajak seluruh kader Perindo di Jabar untuk menjemput kemenangan Pemilu 2024.

Ajakan tersebut disampaikan TGB setelah dirinya melihat langsung semangat dan kekompakan kader Perindo se-Jabar dalam menatap pesta demokrasi tahun depan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Perindo bersama DPW dan DPD Partai Perindo se-Jabar di Hotel Grand Tjokro, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Selasa (13/6/2023).

TGB mengatakan, kekompakan dan persatuan dalam sebuah gerakan akan memberikan kompensasi banyak hal. Walaupun kuantitasnya sedikit, jika dengan kekompakan, Perindo bisa meraih target yang dicanangkan pada pemilu mendatang.

"Saya merasakan ada ruh persaudaraan, semangat, kekompakan, ini intangible asset, suatu aset yang tidak berupa uang, tapi aset ini sangat penting untuk perjuangan Perindo ke depan untuk persatuan," kata TGB.

TGB menegaskan, kebersamaan itu harus terwujud hingga Pemilu 2024. Jangan sampai, kata TGB, para calon anggota legislatif (caleg) saling menjegal satu sama lain.

"Kita ini diciptakan bukan untuk saling mencari kesalahan, dengan segenap kemampuan saya akan berusaha memperkuat anda saudara-saudara. Anda semua juga dengan kekuatan masing-masing perkuat saya, kita saling memperkuat, mengokohkan," ujar Ketua Pemenangan Wilayah NTB dan Penggalangan Bappilu DPP Partai Perindo itu.

Mengutip bahasa nabi, menurut TGB, barisan yang orang di dalamnya melihat kekurangan lantas menutupi, kurang lalu ditambah dan yang lemah diperkuat, maka akan diperkuat oleh Tuhan.

"Ini termasuk dalam kehidupan, kalau kita saling melengkapi, yang maha kuasa akan memperkuat. Tapi kalau kita saling melemahkan, sebesar apapun, setua apapun organisasi, apalagi partai kita baru, maka tidak mungkin kita akan sukses dan berhasil," ucapnya.

"Pertama, kompak, utuh, dan bersatu. Siap bapak ibu?" lanjut TGB yang dijawab teriakan siap pra kader Perindo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514//rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192512//perindo-0PMJ_large.jpg
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement