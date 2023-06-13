Rasakan Aura Positif, TGB Ajak Kader Perindo se-Jabar Jemput Kemenangan di Pemilu 2024

BANDUNG - Ketua Harian Nasional DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Dr. TGB. M. Zainul Majdi mengajak seluruh kader Perindo di Jabar untuk menjemput kemenangan Pemilu 2024.

Ajakan tersebut disampaikan TGB setelah dirinya melihat langsung semangat dan kekompakan kader Perindo se-Jabar dalam menatap pesta demokrasi tahun depan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Perindo bersama DPW dan DPD Partai Perindo se-Jabar di Hotel Grand Tjokro, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Selasa (13/6/2023).

TGB mengatakan, kekompakan dan persatuan dalam sebuah gerakan akan memberikan kompensasi banyak hal. Walaupun kuantitasnya sedikit, jika dengan kekompakan, Perindo bisa meraih target yang dicanangkan pada pemilu mendatang.

"Saya merasakan ada ruh persaudaraan, semangat, kekompakan, ini intangible asset, suatu aset yang tidak berupa uang, tapi aset ini sangat penting untuk perjuangan Perindo ke depan untuk persatuan," kata TGB.

TGB menegaskan, kebersamaan itu harus terwujud hingga Pemilu 2024. Jangan sampai, kata TGB, para calon anggota legislatif (caleg) saling menjegal satu sama lain.

"Kita ini diciptakan bukan untuk saling mencari kesalahan, dengan segenap kemampuan saya akan berusaha memperkuat anda saudara-saudara. Anda semua juga dengan kekuatan masing-masing perkuat saya, kita saling memperkuat, mengokohkan," ujar Ketua Pemenangan Wilayah NTB dan Penggalangan Bappilu DPP Partai Perindo itu.

Mengutip bahasa nabi, menurut TGB, barisan yang orang di dalamnya melihat kekurangan lantas menutupi, kurang lalu ditambah dan yang lemah diperkuat, maka akan diperkuat oleh Tuhan.

"Ini termasuk dalam kehidupan, kalau kita saling melengkapi, yang maha kuasa akan memperkuat. Tapi kalau kita saling melemahkan, sebesar apapun, setua apapun organisasi, apalagi partai kita baru, maka tidak mungkin kita akan sukses dan berhasil," ucapnya.

"Pertama, kompak, utuh, dan bersatu. Siap bapak ibu?" lanjut TGB yang dijawab teriakan siap pra kader Perindo.