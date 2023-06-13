Advertisement
HOME NEWS JABAR

TGB Ingatkan Kader Jangan Setengah Hati Perkenalkan Perindo ke Masyarakat

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |20:24 WIB
TGB Ingatkan Kader Jangan Setengah Hati Perkenalkan Perindo ke Masyarakat
TGB Zainul Majdi ingatkan kader tidak setengah hati perkenalkan Perindo/Foto: Agung Bakti
BANDUNG - Ketua Harian Nasional DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Dr. TGB. M. Zainul Majdi mengingatkan kader Perindo tidak setengah hati mengenalkan partai ke masyarakat. Sebab Perindo tidak punya beban apapun dalam menghadapi Pemilu 2024.

TGB mengatakan, partai yang telah ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu tidak memiliki anggota legislatif baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi yang tersangkut kasus hukum seperti korupsi. Bahkan, Perindo bisa bicara banyak soal penguatan korupsi kepada masyarakat.

"Mohon maaf, Partai Perindo satu dari sedikit sekali partai yang sampai sekarang tidak ada satupun anggota DPRD-nya yang terjerat kasus korupsi seluruh Indonesia. Kenapa bapak-bapak saudara kok setengah hati turun ke masyarakat, kok kita malu-malu, enggak usah malu," pesan TGB dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Perindo bersama DPW dan DPD Partai Perindo se-Jabar di Hotel Grand Tjokro, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Selasa (13/6/2023).

Menurut TGB, Perindo bisa bersama masyarakat jika ingin melihat penegakan hukum yang adil di kemudian hari. Pasalnya, Perindo memiliki modal ratusan anggota DPRD di seluruh Indonesia yang tidak tersangkut kasus hukum.

"Kita punya modal. Bicara keberpihakan pada masyarakat, banyak partai yang berorasi, tapi tidak ada program yang konkret. Perindo alhamdulillah dengan segala keterbatasannya konsisten membagi gerobak-gerobak seluruh Indonesia," ujarnya.

Kemudian, lanjut TGB, Perindo juga konkret memberikan modal usaha kepada masyarakat. Bahkab, TGB menyebut, partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu kini bisa dikatakan sebagai sahabat UKM.

"Gaungkan itu dan itu ada basisnya. Kita bukan wacana. Ini semua pijakan untuk membangun. Kita punya modal dan latar belakang yang sebenarnya dilihat partai lain sebagai kekuatan," ucapnya.

TGB lantas menceritakan bagaimana cara partai lain memandang Perindo. Salah satunya PDI Perjuangan yang menerima Perindo saat menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Lihat bagaimana PDIP menyambut Perindo, kita semua disambut dengan sambutan yang jauh lebih meriah, megah, dan diberikan perwakilan jauh lebih banyak oleh PDIP dalam kerja sama politik," bebernya.

Dikatakan Ketua Pemenangan Wilayah NTB dan Penggalangan Bappilu DPP Partai Perindo itu, PDIP dan Perindo tidak ada bahasa MoU dalam mendukung Ganjar. Kesepakatan yang dibangun di antara keduanya adalah kerja sama politik.

