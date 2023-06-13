Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Perindo: Kasus Tewasnya Mahasiswi USU Harus Diusut Tuntas!

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |18:05 WIB
Perindo: Kasus Tewasnya Mahasiswi USU Harus Diusut Tuntas!
Jubir Bicara Nasional Partai Perindo, Ike (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Juru bicara nasional Partai Perindo, Ike Julies Tiati menyoroti kasus tewasnya mahasiswi Universitas Sumatera Utara (USU), Mahira Dinabila. Tewasnya Mahira menjadi perhatian publik karena kondisinya yang misterius, seperti kepala sudah menjadi tengkorak dan mata hilang.

Merespons hal tersebut, Ike Julies Tiati --yang dikenal publik sebagai mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu-- menyatakan rasa berbelasungkawanya atas meninggalnya Mahira Dinabila.

"Saya sangat prihatin dengan kejadian yang dialami oleh Mahira, Mahasiswa USU yang ditemukan tewas tak wajar. Sebagai seorang ibu, saya juga sangat sedih dan bergetar setelah melihat kasus tersebut," kata Ike, Selasa (13/6/2023).

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- melanjutkan, meminta pihak Kepolisian untuk bergerak cepat mengusut kasus tersebut.

"Kasus kematian Mahira Dinabila harus dengan cepat diselesaikan supaya keluarga mendapatkan kejelasan dan pelaku dapat segera ditangkap. Jangan karena lambatnya penanganan, bukti-bukti yang ada sampai hilang atau bahkan dihilangkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Ike.

Di kamar Mahira Dinabila, juga ditemukan sepucuk surat. Namun, isi surat tersebut tidak diketahui secara pasti karena langsung diambil oleh ayah angkat korban ketika memasuki tempat meninggalnya Mahira.

Halaman:
1 2
      
