HOME NEWS SUMSEL

Cemburu Istri Punya Pria Simpanan, Maulidin Habisi Nyawa Siti Rahma

Dede Febriansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:14 WIB
Cemburu Istri Punya Pria Simpanan, Maulidin Habisi Nyawa Siti Rahma
Pria ini nekat membunuh istrinya karena cemburu/Foto: Dede Ferbriansyah
A
A
A

 

OKU - Maulidin (46), pelaku pembunuhan terhadap istrinya, Siti Rahma (42), yang ditemukan tewas dalam kondisi mengalami banyak luka tusukan di kediamannya yang berada di Jalan Camar 3, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) ditangkap.

Kapolres OKU, AKBP Arif Harsono mengatakan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik terungkap jika motif aksi pembunuhan tersebut karena cemburu. Tersangka menduga korban memiliki pria simpanan.

"Isi SMS di handphone korban memicu Maulidin tega menghabisi nyawa istrinya sendiri di rumahnya," ujar AKBP Arif Harsono, Selasa (13/6/2023).

Meski telah menangkap tersangka, lanjut Arif, pihaknya kini masih mencari barang bukti yakni senjata tajam jenis pisau yang digunakan tersangka saat melakukan aksi pembunuhan tersebut.

 BACA JUGA:

"Kami masih mencari senjata tajam yang digunakan tersangka, karena menurutnya telah dibuang," jelasnya.

Sementara itu, tersangka Maulidin mengaku nekat menganiaya istrinya dengan menghujamkan beberapa kali tusukan ke tubuh korban lantaran emosi karena cemburu melihat isi SMS yang masuk ke ponsel istrinya.

"Pesan SMS itu berisi pengirim menunggu istrinya di Kota Baturaja. Lalu saya tanyakan, siapa yang menunggu di sana. Istri saya malah marah dan bilang mau pergi," Maulidin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
