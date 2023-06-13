Suami Bunuh Istrinya karena SMS Ini, Diduga dari Pria Idaman Lain

OKU - Maulidin (46), pelaku pembunuhan terhadap istrinya, Siti Rahma (42), yang ditemukan tewas dalam kondisi mengalami banyak luka tusukan di kediamannya yang berada di Jalan Camar 3, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) ditangkap polisi.

Kapolres OKU, AKBP Arif Harsono mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik terungkap jika motif aksi pembunuhan tersebut karena cemburu. Tersangka menduga korban memiliki pria idaman lain (PIL).

"Isi SMS di handphone korban memicu Maulidin tega menghabisi nyawa istrinya sendiri di rumahnya," ujar AKBP Arif Harsono, Selasa (13/6/2023).

Meski telah menangkap tersangka, lanjut Arif, pihaknya kini masih mencari barang bukti yakni senjata tajam jenis pisau yang digunakan tersangka saat melakukan aksi pembunuhan tersebut.

"Kami masih mencari senjata tajam yang digunakan tersangka, karena menurutnya telah dibuang," jelasnya.

Sementara itu, tersangka Maulidin mengaku nekat menganiaya istrinya dengan menghujamkan beberapa kali tusukan ke tubuh korban lantaran emosi karena cemburu melihat isi SMS yang masuk ke ponsel istrinya.