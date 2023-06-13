Kembali Untuk Kedua Kalinya, Pencuri Ayam Babak Belur Dihajar Massa

PALEMBANG - Kepergok sedang mencuri ternak ayam milik warga di Jalan Pancasila, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako Palembang, seorang pria yang diketahui bernama Dores Hariyanto (32) babak belur dihajar massa.

Kapolsek Sako Palembang, Kompol Sulis mengatakan, bahwa pelaku tidak beraksi sendirian namun bersama temannya bernama Bontet, yang berhasil melarikan diri.

"Dari pengakuan tersangka, awalnya dirinya dan temannya itu sengaja berkeliling untuk menangkap anjing liar milik warga," ujar Kompol Sulis, Selasa (13/6/2023).

Namun, lanjut Sulis, karena tidak mendapatkan anjing yang rencananya untuk mereka jual, kedua pelaku lalu melihat ayam milik warga dan langsung mereka curi.

"Awalnya mereka telah berhasil mencuri tiga ekor ayam, akan tetapi lantaran merasa ayam hasil curiannya masih kurang kedua pelaku kembali untuk melakukan aksi pencurian ayam lainnya," jelasnya.

Ia menjelaskan, saat kedua melakukan aksi pencurian ayam milik warga, ternyata pemilik telah mengintai aksi pencurian yang dilakukan kedua pelaku.

Saat kedua pelaku kabur dengan sepeda motor, korban lalu mengejar kedua pelaku dengan cara menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor pelaku.

"Lalu kedua pelaku terjatuh berikut sepeda motornya lalu, namun pelaku Bontet berhasil melarikan diri, sementara Dores berhasil diamankan warga," jelasnya.