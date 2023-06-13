Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Kembali Untuk Kedua Kalinya, Pencuri Ayam Babak Belur Dihajar Massa

Dede Febriansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |20:44 WIB
Kembali Untuk Kedua Kalinya, Pencuri Ayam Babak Belur Dihajar Massa
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

PALEMBANG - Kepergok sedang mencuri ternak ayam milik warga di Jalan Pancasila, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako Palembang, seorang pria yang diketahui bernama Dores Hariyanto (32) babak belur dihajar massa.

Kapolsek Sako Palembang, Kompol Sulis mengatakan, bahwa pelaku tidak beraksi sendirian namun bersama temannya bernama Bontet, yang berhasil melarikan diri.

 BACA JUGA:

"Dari pengakuan tersangka, awalnya dirinya dan temannya itu sengaja berkeliling untuk menangkap anjing liar milik warga," ujar Kompol Sulis, Selasa (13/6/2023).

Namun, lanjut Sulis, karena tidak mendapatkan anjing yang rencananya untuk mereka jual, kedua pelaku lalu melihat ayam milik warga dan langsung mereka curi.

"Awalnya mereka telah berhasil mencuri tiga ekor ayam, akan tetapi lantaran merasa ayam hasil curiannya masih kurang kedua pelaku kembali untuk melakukan aksi pencurian ayam lainnya," jelasnya.

 BACA JUGA:

Ia menjelaskan, saat kedua melakukan aksi pencurian ayam milik warga, ternyata pemilik telah mengintai aksi pencurian yang dilakukan kedua pelaku.

Saat kedua pelaku kabur dengan sepeda motor, korban lalu mengejar kedua pelaku dengan cara menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor pelaku.

"Lalu kedua pelaku terjatuh berikut sepeda motornya lalu, namun pelaku Bontet berhasil melarikan diri, sementara Dores berhasil diamankan warga," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement