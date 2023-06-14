Kaisar Jepang Naruhito Akan Kunjungi Indonesia 17-23 Juni

Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana diterima Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako di Istana Kekaisaran Jepang, Tokyo, 27 Juli 2022. (Foto: Twitter/@jokowi)

JAKARTA - Kaisar Jepang Naruhito akan mengunjungi Indonesia pada 17-23 Juni 2023 dalam sebuah kunjungan yang ditujukan untuk memperkuat hubungan persahabatan dengan Indonesia.

"Melalui kunjungan ini, kami berharap bisa memperkuat hubungan persahabatan dengan Indonesia," kata pejabat di Kementerian Luar Negeri Jepang dalam sebuah pengarahan pers secara daring yang diikuti dari Jakarta, Selasa, (13/6/2023).

Pejabat itu berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat hubungan antara kedua negara menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi kesempatan bagi masyarakat di kedua negara untuk saling memahami satu sama lain, termasuk dalam hal budaya.

Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama yang dilakukan Kaisar Naruhito ke Indonesia. Dalam kunjungan tersebut ia akan didampingi oleh Permaisuri Owada Masako.

Dilansir dari ANTARA, kunjungan yang akan berlangsung selama tujuh hari itu akan meliputi kunjungan ke beberapa lokasi di Jakarta, Bogor, Bekasi dan Yogyakarta.

Kaisar Naruhito dijadwalkan akan tiba di Jakarta pada Sabtu sore, 17 Juni 2023, dan kunjungan pertamanya pada 18 Juni akan dilakukan di Depo Kereta Moda Raya Terpadu (MRT), disusul dengan kunjungan ke Stasiun Pompa Waduk Pluit, Jakarta.