Hadapi 37 Dakwaan Terkait Dokumen Rahasia, Trump Nyatakan Dirinya Tak Bersalah

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: Reuters)

MIAMI – Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaku tidak bersalah atas tuduhan bersejarah karena salah menangani file sensitif di pengadilan federal di Miami, Florida.

Trump adalah presiden, atau mantan presiden AS pertama yang terkena dakwaan pidana federal.

Pria berusia 76 tahun itu hadir di pengadilan dengan mengenakan setelan gelap dan dasi merah. Dia tampak diam selama pengadilan dan duduk dengan tangan bersilang.

Ini adalah kedua kalinya Trump muncul di pengadilan tahun ini, tetapi kasus yang disidangkan pada Selasa, (13/6/2023) lebih serius.

Di ruang sidang lantai 13, seorang pengacara Trump mengajukan pembelaan tidak bersalah atas 37 tuduhan menyimpan dokumen rahasia secara ilegal dan menghalangi upaya pemerintah untuk mendapatkannya kembali.

"Kami pasti mengajukan pembelaan tidak bersalah," kata pengacara, Todd Blanche, kepada hakim, sebagaimana dilansir BBC.

Trump diizinkan meninggalkan pengadilan tanpa batasan untuk perjalanan domestik atau internasional.

Jaksa mengatakan kepada Hakim Hakim Jonathan Goodman bahwa terdakwa tidak dianggap sebagai risiko penerbangan.