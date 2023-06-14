Makan Turis Rusia Hidup-Hidup, Hiu Macan Mesir Akan Dijadikan Mumi dan Dipajang di Museum

KAIRO - Hiu macan yang membunuh seorang turis Rusia berusia 23 tahun dilaporkan dibalsem sehingga dapat diawetkan untuk dipajang di museum.

Vladimir Popov dimakan hidup-hidup saat berenang di pantai populer di Hurghada, Mesir, dan berteriak "Papa, papa" saat hiu menyerangnya di depan penonton yang ketakutan.

Pada Selasa, (13/6/2023), dipastikan bahwa bagian tubuh Popov ditemukan dari dalam perut hiu tersebut.

Amr Zakaria Hamouda, kepala Institut Ilmu Kelautan dan Perikanan Nasional di Mesir, mengatakan hewan itu telah dimumikan dan sedang dipersiapkan untuk dipamerkan di Museum Ilmu Kelautan di Hurghada, demikian diwartakan Mirror.

Para ilmuwan juga sedang merencanakan laporan tentang perilaku hewan tersebut dan penelitian sedang berlangsung untuk menentukan bagaimana memastikan bahwa hiu menjauh dari tempat-tempat wisata di mana orang berenang, snorkeling, dan ikut serta dalam olahraga air, lapor Al Arabiya.

Menurut Al Arabiya, Gubernur Laut Merah Mayor Jenderal Amr Hanafi sedang mempertimbangkan pemasangan jaring di beberapa pantai, hotel, dan desa wisata untuk mencegah hiu mencapai perenang.