Tampil Bertelanjang Dada di Pesta LGBTQ+, Gedung Putih Larang 3 Orang di Acara Mendatang

Gedung Putih larang 3 orang usai telanjang dada di pesta LGBTQ+ (Foto: TikTok)

WASHINGTON - Tiga tamu di pesta LGBTQ+ Pride Gedung Putih pada Sabtu (10/6/2023) telah dilarang dari acara mendatang setelah berpose telanjang dada atau topless di South Lawn.

Rose Montoya, seorang wanita trans, influencer dan advokat, adalah salah satu yang dilarang setelah memposting video di media sosial.

Montoya memposting video 58 detik dari acara Gedung Putih yang mencakup momen di mana dia terlihat topless, dengan tangan di dadanya, di samping dua pria trans bertelanjang dada.

"Apakah kita bertelanjang dada di Gedung Putih?" tanya seseorang di luar kamera, dikutip BBC.

Video Montoya juga menampilkan Presiden AS Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden berbicara di podium dan kemudian menyapa Montoya.

Sebagai tanggapan, Montoya mengatakan bertelanjang dada di Washington adalah legal dan dia tidak berniat menjadi vulgar.

Setelah reaksi online, Montoya membagikan video TikTok di mana dia mempertanyakan mengapa dadanya sekarang dianggap masalah oleh beberapa orang sebagai tidak pantas ketika dirinya menyatakan sebagai transgender. Padahal sebelumnya, dia mengaku hal itu tidak menjadi masalah.