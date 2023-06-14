Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tampil Bertelanjang Dada di Pesta LGBTQ+, Gedung Putih Larang 3 Orang di Acara Mendatang

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |08:35 WIB
Tampil Bertelanjang Dada di Pesta LGBTQ+, Gedung Putih Larang 3 Orang di Acara Mendatang
Gedung Putih larang 3 orang usai telanjang dada di pesta LGBTQ+ (Foto: TikTok)
A
A
A

WASHINGTON - Tiga tamu di pesta LGBTQ+ Pride Gedung Putih pada Sabtu (10/6/2023) telah dilarang dari acara mendatang setelah berpose telanjang dada atau topless di South Lawn.

Rose Montoya, seorang wanita trans, influencer dan advokat, adalah salah satu yang dilarang setelah memposting video di media sosial.

Montoya memposting video 58 detik dari acara Gedung Putih yang mencakup momen di mana dia terlihat topless, dengan tangan di dadanya, di samping dua pria trans bertelanjang dada.

"Apakah kita bertelanjang dada di Gedung Putih?" tanya seseorang di luar kamera, dikutip BBC.

Video Montoya juga menampilkan Presiden AS Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden berbicara di podium dan kemudian menyapa Montoya.

Sebagai tanggapan, Montoya mengatakan bertelanjang dada di Washington adalah legal dan dia tidak berniat menjadi vulgar.

Setelah reaksi online, Montoya membagikan video TikTok di mana dia mempertanyakan mengapa dadanya sekarang dianggap masalah oleh beberapa orang sebagai tidak pantas ketika dirinya menyatakan sebagai transgender. Padahal sebelumnya, dia mengaku hal itu tidak menjadi masalah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/338/3111341/viral-osIY_large.jpg
Profesi Peserta Pesta Gay di Hotel Jaksel: Guru Bahasa Arab hingga Petugas Avsec
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/338/3110953/pesta_gay-2IfO_large.jpg
Peserta dan Host di Pesta Seks Gay Hotel Jaksel Ternyata Sudah Beristri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/338/3110922/polisi_amankan_peserta_pesta_gay_di_hotel_jaksel-s4bZ_large.jpeg
Kasus Pesta Gay di Hotel Jaksel, Pelaku Sewa Kamar Secara Patungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/337/3110569/viral-dMBX_large.jpg
Kronologi Lengkap Terbongkarnya Pesta Gay di Hotel Mewah Jaksel, Kamar 2617 Jadi Tempat Pesta Seks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/338/3110250/viral-WCK4_large.jpg
Breaking News! Pesta Seks LGBT di Hotel Mewah Jaksel Digerebek, 56 Gay Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/338/3101888/bar_di_mall_jaksel_yang_diduga_gelar_pesta_lgbt_ditutup-jvsg_large.jpg
Viral Bar di Mall Jaksel Diduga Gelar Pesta LGBT Saat Tahun Baru, Kini Ditutup Permanen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement