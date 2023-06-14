Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pakai Jas Biru dan Dasi Merah, Wajah Trump Membatu saat Hadir di Sidang Dakwaan Dokumen Rahasia

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |09:15 WIB
Pakai Jas Biru dan Dasi Merah, Wajah Trump <i>Membatu</i> saat Hadir di Sidang Dakwaan Dokumen Rahasia
Mantan Presiden AS Donald Trump saat menghadiri sidang (Foto: BBC)
A
A
A

MIAMIMantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terlihat mengenakan jas biru dan dasi merah, duduk diapit oleh pengacara pembela di ruang sidang untuk menghadapi tuntutan pidana, untuk kedua kalinya sejak meninggalkan jabatannya.

Satu hal yang menarik yakni wajahnya terlihat 'membatu'.

Trump mendengarkan dengan sedikit cemberut saat jaksa menuduhnya memiliki dan menyembunyikan dokumen rahasia secara tidak benar. Ini adalah pertama kalinya seorang mantan presiden menghadapi tuntutan pidana federal.

Tidak ada kamera, telepon, atau laptop yang diizinkan di dalam gedung pengadilan Miami, dan tidak ada foto yang diambil dari dakwaan Trump.

Beberapa saat sebelumnya, US Marshals telah memproses Trump seperti terdakwa lainnya. Yakni mengambil sidik jari, tanggal lahir, dan alamatnya. Namun, tidak ada mugshot yang diambil.

Para pejabat mengatakan Trump sangat terkenal, sehingga mereka tidak membutuhkan foto tambahan.

Mantan presiden, yang dikenal karena gaya oratorisnya yang bombastis, tidak sekali pun berbicara di pengadilan selama dakwaannya, bahkan untuk mengajukan pembelaan.

      
