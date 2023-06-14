Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Fakta Kata-Kata Terakhir Ibu dari 4 Anak yang Ditemukan Hidup di Hutan Amazon Usai Pesawat Jatuh

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |09:42 WIB
5 Fakta Kata-Kata Terakhir Ibu dari 4 Anak yang Ditemukan Hidup di Hutan Amazon Usai Pesawat Jatuh
4 anak ditemukan hidup di Hutan Amazon usai pesawat jatuh selama 40 hari (Foto: Reuters)
A
A
A

BOGOTA – Kisah empat anak yang ditemukan hidup di Hutan Amazon, Kolombia terus menarik perhatian banyak orang. Salah satu hal yang memilukan yakni saat sang ibu meminta keempat anaknya itu untuk pergi menyelamatkan diri.

Seperti diketahui, empat bersaudara, berusia 13, sembilan, lima, dan satu tahun, diselamatkan dan diterbangkan keluar dari hutan pada Jumat, (9/6/2023). Mereka kemudian dipindahkan ke rumah sakit militer di ibu kota negara, Bogota.

Berikut lima fakta tentang kata-kata terakhir sang ibu sebelum meninggal:

1. Minta anak-anaknya pergi selamatkan diri

Sang ibu, Magdalena Mucutuy menyuruh keempat anak-anaknya pergi dan mencari bantuan saat dia terbaring sekarat.

Ayah anak-anak itu, Manuel Ranoque, mengatakan putri sulungnya mengatakan kepadanya bahwa ibu mereka mendesak mereka untuk "pergi" dan menyelamatkan diri.

"Satu hal yang (Lesly yang berusia 13 tahun) jelaskan kepada saya adalah, faktanya, ibunya masih hidup selama empat hari," kata Ranoque kepada wartawan di luar rumah sakit, dikutip BBC.

"Sebelum dia meninggal, ibu mereka memberi tahu mereka sesuatu seperti, 'Kalian keluar dari sini. Kalian akan melihat pria seperti apa ayahmu, dan dia akan menunjukkan cinta yang sama seperti yang telah saya tunjukkan kamu," katanya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/18/3190783//kecelakaan_pesawat-8LN0_large.jpg
Jet Pribadi Jatuh di AS, 7 Orang Tewas Termasuk Mantan Pembalap NASCAR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185128//pesawat_cessna-fySz_large.jpg
5 Fakta Pesawat Cessna Jatuh di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185125//jet_tempur-8b0s_large.jpg
Detik-Detik Jet Tempur India Jatuh saat Bermanuver Barrel Roll
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3185107//jet_tempur_india_jatuh_saat_demo_di_dubai_air_show-DXAV_large.png
Jet Tempur India Jatuh saat Demo di Dubai Air Show, Pilot Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185052//pesawat_jatuh_di_karawang-rfDG_large.jpg
Pesawat Cessna Jatuh di Karawang: Cuaca Mendung Diduga Berpengaruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185040//pesawat_jatuh_di_karawang-DrbK_large.jpg
Pesawat Cessna Jatuh di Karawang, Begini Kronologinya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement