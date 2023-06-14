5 Fakta Kata-Kata Terakhir Ibu dari 4 Anak yang Ditemukan Hidup di Hutan Amazon Usai Pesawat Jatuh

4 anak ditemukan hidup di Hutan Amazon usai pesawat jatuh selama 40 hari (Foto: Reuters)

BOGOTA – Kisah empat anak yang ditemukan hidup di Hutan Amazon, Kolombia terus menarik perhatian banyak orang. Salah satu hal yang memilukan yakni saat sang ibu meminta keempat anaknya itu untuk pergi menyelamatkan diri.

Seperti diketahui, empat bersaudara, berusia 13, sembilan, lima, dan satu tahun, diselamatkan dan diterbangkan keluar dari hutan pada Jumat, (9/6/2023). Mereka kemudian dipindahkan ke rumah sakit militer di ibu kota negara, Bogota.

Berikut lima fakta tentang kata-kata terakhir sang ibu sebelum meninggal:

1. Minta anak-anaknya pergi selamatkan diri

Sang ibu, Magdalena Mucutuy menyuruh keempat anak-anaknya pergi dan mencari bantuan saat dia terbaring sekarat.

Ayah anak-anak itu, Manuel Ranoque, mengatakan putri sulungnya mengatakan kepadanya bahwa ibu mereka mendesak mereka untuk "pergi" dan menyelamatkan diri.

"Satu hal yang (Lesly yang berusia 13 tahun) jelaskan kepada saya adalah, faktanya, ibunya masih hidup selama empat hari," kata Ranoque kepada wartawan di luar rumah sakit, dikutip BBC.

"Sebelum dia meninggal, ibu mereka memberi tahu mereka sesuatu seperti, 'Kalian keluar dari sini. Kalian akan melihat pria seperti apa ayahmu, dan dia akan menunjukkan cinta yang sama seperti yang telah saya tunjukkan kamu," katanya.