Pria Ini Tenggelam saat Bulan Madu, Ponsel hingga Mobilnya Malah Digasak Pencuri

HAWAII - Pencuri merampok seorang pria saat dia sedang ditolong akibat tenggelam saat bulan madu.

Menurut laporan berita Amerika Serikat (AS) dan halaman penggalangan dana untuk keluarganya, Steven Phan, 49, mendapat masalah saat snorkeling bersama istrinya di lepas pantai Hawaii pada 1 Juni lalu.

Dikutip BBC, ketika beberapa orang mencoba membantu, pencuri diduga mengambil mobil, ponsel, dompet, dan pakaian pasangan itu.

Para penyelamat membawa Phan ke pantai dan melakukan CPR sampai paramedis tiba, tetapi dia tidak terselamtkan dan kemudian meninggal di rumah sakit.

Sebuah halaman di situs web GoFundMe telah mengumpulkan lebih dari USD36.000 dari total target sebesar USD40.000 pada Kamis (8/6/2023) untuk biaya pemakaman Phan dan untuk menghidupi keluarganya. Pemakaman akan diadakan minggu depan.

"Kami semua kaget, tidak percaya, dan patah hati karena kehilangan orang hebat seperti Steven," kata halaman penggalangan dana itu. "Steven adalah teman sejati dan suami yang luar biasa,” lanjut pernyataan itu.