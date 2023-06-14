Diperingati pada 14 Juni, Ini Sejarah Hari Donor Darah Sedunia

JAKARTA - Hari Donor Darah Sedunia atau World Blood Donor Day diperingati setiap tanggal 14 Juni. Menurut laman resmi WHO (Badan Kesehatan Dunia), peringatan tersebut bertujuan menciptakan kesadaran akan pentingnya donor darah serta produk darah yang aman.

Hari Donor Darah Sedunia pertama kali diperingati pada 2004. Peringatan tersebut juga ditetapkan sebagai acara global tahunan oleh Majelis Kesehatan Dunia ke-58 pada 2005.

Tanggal 14 Juni yang dipilih sebagai Hari Donor Darah Sedunia adalah hari lahir Karl Landsteiner, ahli biologi serta dokter Austria yang dianggap sebagai pendiri transfusi darah modern. Pada 1901, Landsteiner menemukan kelompok golongan darah ABO serta mengembangkan sistem klasifikasi golongan darah.

Pada 1937, Landsteiner bersama dengan Alexander S.Wiener, mengidentifikasi faktor Rhesus. Penemuan tersebut memungkinkan dokter melakukan transfusi darah tanpa membahayakan nyawa pasien.

Peringatan Hari Donor Sedunia ini memberikan kesempatan untuk merayakan serta berterima kasih kepada para pendonor darah yang sukarela telah memberikan darahnya demi kemanusian. Donasi darah merupakan hadiah penyelamatan yang berharga.