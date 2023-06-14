Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Amnesty International Duga Kejahatan Perang Terjadi saat Pertempuran Israel-Gaza, Minta ICC Selidiki

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |10:44 WIB
Amnesty International Duga Kejahatan Perang Terjadi saat Pertempuran Israel-Gaza, Minta ICC Selidiki
Amensty International perkirakan terjadinya kejaharan perang di pertempuran Israel-Gaza (Foto: Reuters)
A
A
A

PALESTINA - Amnesty International mengatakan kejahatan perang mungkin dilakukan selama pertempuran antara Israel dan militan Palestina di Jalur Gaza pada bulan lalu.

Sebuah laporan oleh kelompok hak asasi manusia (HAM) menyimpulkan bahwa pasukan Israel tampaknya melakukan serangan udara yang tidak proporsional yang menewaskan warga sipil Palestina.

Kelompok ini juga mengatakan tembakan roket Jihad Islam Palestina (PIJ) tanpa pandang bulu menewaskan warga sipil Israel dan Palestina.

Amnesty meminta Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki.

Seperti diketahui, tiga puluh empat warga Palestina dan satu warga Israel tewas dalam putaran terakhir pertempuran lintas perbatasan, yang meletus pada 9 Mei dan berakhir lima hari kemudian dengan gencatan senjata yang ditengahi Mesir.

Itu dimulai ketika pesawat tempur Israel melakukan serangan udara semalam yang menewaskan tiga komandan senior sayap militer PIJ di rumah mereka serta 10 warga sipil, termasuk kerabat dan tetangga pria tersebut.

Amnesty International mengatakan penjatuhan bom berpemandu presisi di daerah berpenduduk padat saat keluarga sedang tidur menunjukkan "bahwa mereka yang merencanakan dan mengesahkan serangan mengantisipasi - dan kemungkinan mengabaikan - bahaya yang tidak proporsional terhadap warga sipil".

      
