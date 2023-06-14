JAKARTA-Deretan 4 anjing kesayangan Presiden Rusia, Vladimir Putin menarik dikulik. Adapun, pemimpin Rusia menjadikan anjing sebagai hewan peliharaan mereka. Kecuali, Nikita Khrushchev yang memelihara seekor beruang.
Presiden Rusia saat ini, Vladimir Putin juga memiliki kecintaan yang serupa terhadap binatang. Tercatat, setidaknya ada empat anjing yang pernah atau masih dipelihara oleh presiden yang menjabat sejak tahun 2000 itu.
Berikut 4 anjing kesayangan Presiden Rusia Vladimir Putin dan kisah dibaliknya dilansir Russianlife:
1. Connie
Memiliki warna hitam, ternyata punya sifat sangat ramah, dan jelas merupakan anjing yang baik.
Adapun, anjing Labrador ini pertama kali mendampingi Putin saat baru menjabat sebagai presiden. Dia kerap kali diajak pada acara pertemuan antara Putin dengan pemimpin dunia lainnya. Hal ini karena Putin menjadikan Connie sebagai simbol pertemuan persahabatan antara Putin dengan pemimpin lainnya.