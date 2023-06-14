Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

4 Anjing Kesayangan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kisah dibaliknya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |10:48 WIB
4 Anjing Kesayangan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kisah dibaliknya
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA-Deretan 4 anjing kesayangan Presiden Rusia, Vladimir Putin menarik dikulik. Adapun, pemimpin Rusia menjadikan anjing sebagai hewan peliharaan mereka. Kecuali, Nikita Khrushchev yang memelihara seekor beruang.

Presiden Rusia saat ini, Vladimir Putin juga memiliki kecintaan yang serupa terhadap binatang. Tercatat, setidaknya ada empat anjing yang pernah atau masih dipelihara oleh presiden yang menjabat sejak tahun 2000 itu.

Berikut 4 anjing kesayangan Presiden Rusia Vladimir Putin dan kisah dibaliknya dilansir Russianlife:

1. Connie

Memiliki warna hitam, ternyata punya sifat sangat ramah, dan jelas merupakan anjing yang baik.

Adapun, anjing Labrador ini pertama kali mendampingi Putin saat baru menjabat sebagai presiden. Dia kerap kali diajak pada acara pertemuan antara Putin dengan pemimpin dunia lainnya. Hal ini karena Putin menjadikan Connie sebagai simbol pertemuan persahabatan antara Putin dengan pemimpin lainnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/10/18/2811426/ini-yang-bakal-terjadi-jika-vladimir-putin-mati-MYnsZNYGZg.jpg
Ini yang Bakal Terjadi jika Vladimir Putin Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/05/21/414/988084/lXX0dUvJi8.jpg
Rusia-China Dikabarkan Batal Sepakati Kerjasama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/05/20/414/987738/YJhpWWnj7M.jpg
Kena Sanksi Barat, Rusia Berpaling ke China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/05/20/414/987433/9WUcdQiDzL.jpg
Putin Nilai China dapat Diandalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/05/20/413/987390/mD9l1c85Ow.jpg
China & Rusia Pamer Kekuatan Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/05/20/413/987384/iTRAf4Hcck.jpg
Latihan Gabungan Militer, Vladimir Putin Tiba di China
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement