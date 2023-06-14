Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dituding Bertanggung Jawab Atas Kehancuran Kariernya, Seorang Pria Dituduh Bunuh 3 Wanita

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |11:09 WIB
Dituding Bertanggung Jawab Atas Kehancuran Kariernya, Seorang Pria Dituduh Bunuh 3 Wanita
Pria dituduh membunuh tiga wanita yang dituding menghancurkan kariernya (Foto: Handout)
PARIS - Seorang pria telah diadili di Prancis, dituduh membunuh tiga wanita yang diduga bertanggung jawab atas kehancuran kariernya.

Gabriel Fortin, 48, ditangkap pada 2021 di selatan kota Valence.

Selama beberapa hari sebelumnya, dua manajer sumber daya manusia yang membantu memecatnya bertahun-tahun sebelumnya telah ditembak mati. Adapun korban ketiga bekerja di sebuah pusat pekerjaan. Fortin, dijuluki oleh media sebagai "pembunuh SDM", juga dituduh mencoba membunuh manajer lain.

Dikutip BBC, seorang insinyur yang menganggur pada saat penangkapannya, dia menolak untuk berbicara dengan penyelidik sejak saat itu.

Pembunuhan pertama diketahui terjadi pada 26 Januari 2021 di wilayah Alsace di Prancis timur. Manajer Sumber Daya Manusia Estelle Luce ditembak di kepala di tempat parkir mobil perusahaannya setelah bekerja.

Sore harinya, sekitar 50 km (30 mil) jauhnya, manajer SDM lainnya ditembak di rumahnya oleh seorang pria yang menyamar sebagai pengantar pizza. Korban, Bertrand Meichel, ditemukan dalam kondisi selamat.

Dua hari kemudian, 500 km ke selatan, seorang pria yang memakai masker wajah dan membawa kantong plastik putih memasuki pusat kerja lokal Valence, mengeluarkan pistol dari kantong plastik dan membunuh direktur tunjangan, Patricia Pasquion.

