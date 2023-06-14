Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah 4 Anak Ditemukan Hidup di Hutan Amazon Usai Pesawat Jatuh, Kakak Tertua Dipuji Heroik

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |13:27 WIB
Kisah 4 Anak Ditemukan Hidup di Hutan Amazon Usai Pesawat Jatuh, Kakak Tertua Dipuji Heroik
4 anak ditemukan hidup di Hutan Amazon usai pesawat jatuh selama 40 hari (Foto: CNN)
A
A
A

KOLOMBIA - Anak tertua dari empat bersaudara yang selamat dari kecelakaan pesawat di Hutan Amazon, Kolombia, telah dipuji karena "peran heroiknya" dalam menjaga saudara-saudaranya tetap hidup.

Seperti diketahui, keempat anak yang berusia 1 hingga 13 tahun, bertahan di hutan lebat selama lebih dari sebulan ketika pesawat mereka jatuh pada 1 Mei lalu yang menewaskan ibu mereka Magdalena Mucutuy Valencia serta pilot dan penumpang lainnya.

Dalam klip yang dibagikan secara online oleh Kementerian Pertahanan Kolombia, kakek anak-anak Narciso Mucutuy merinci bagaimana Lesly Jacobombaire Mucutuy yang berusia 13 tahun merawat adik-adiknya selama cobaan traumatis itu.

“Ketika dia melihat dan melihat ibunya sudah meninggal, dia melihat kaki adik bungsunya dan dia menariknya keluar,” katanya, dikutip CNN.

“Bayi Cristin selamat karena kakak perempuannya menyuapinya perlahan dari botol sampai botolnya habis,” katanya sambil menambahkan bahwa dia juga telah memberi bayi itu air.

Anak-anak tersebut, termasuk Soleiny Jacobombaire Mucutuy, 9, dan Tien Ranoque Mucutuy, 4, selamat dengan memakan farina – tepung singkong kasar yang biasa digunakan oleh suku asli di wilayah Amazon.

Para pejabat dan tim penyelamat menghargai keterampilan bertahan hidup anak-anak itu karena warisan adat mereka.

