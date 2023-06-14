Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Usulkan Masjid Al Aqsa Dibagi 2, Indonesia Diminta Beri Tanggapan Tegas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |13:39 WIB
Israel Usulkan Masjid Al Aqsa Dibagi 2, Indonesia Diminta Beri Tanggapan Tegas
Foto: Reuters.
A
A
A

YERUSALEM - Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh pada Senin (12/6/2023) mengajak negara-negara Arab dan yang berpenduduk mayoritas muslim, termasuk Indonesia, untuk mencegah Israel membagi kompleks Masjid Al-Aqsa di antara warga Muslim dan Yahudi. Shtayyeh memperingatkan rencana Israel itu dapat memicu kemarahan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Peringatan itu disampaikannya menanggapi usul seorang anggota parlemen Israel dari Partai Likut, Amit Halevi, yang mengusulkan pembagian kompleks Masjid Al Aqsa itu dan penghapusan status Yordania sebagai pengampu situs suci tersebut.

Berbicara pada situs berita Zman Yisrael, sebagaimana dilaporkan The Jerusalem Post, Halevi mengatakan dengan pembagian itu maka warga Muslim akan menguasai ujung selatan kompleks seluas 37 hektar yang mencakup Masjid Al Aqsa, sementara warga Yahudi menguasai bagian tengah yang mencakup Tembok Ratapan dan Masjid Kubah Batu (Dome of the Rock).

Diwawancarai VOA melalui telepon, pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yon Machmudi mengingatkan “rencana pembagian kompleks Masjid Al Aqsa itu bukan sekadar pembagian ruang, tetapi penguasaan wilayah oleh Israel. Jika rencana ini disetujui dan dijalankan, akan mengancam posisi Masjid Al Aqsa dan memperkecil peluang umat Muslim untuk mendayagunakan situs itu.”

Yon menyerukan pemerintah Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya untuk “menyampaikan seruan bersama menentang perluasan penguasaan Israel terhadap kompleks Masjid Al Aqsa, yang kelak mendasari upaya lobi negara-negara Uni Eropa yang selama ini mengkritisi sikap kelompok garis keras Israel.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/18/3111603/netanyahu-pter_large.jpg
124 Negara yang Memburu Netanyahu, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/18/3104224/israel_gunakan_pajak_pendapatan_warga_palestina_untuk_bayar_utang_listrik-gKWt_large.jpg
Israel Gunakan Pendapatan Pajak Warga Palestina 500 Juta Dolar AS untuk Bayar Utang Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/18/3103431/kebakaran_los_angeles-QF82_large.jpg
Karma James Woods, Dukung Israel Genosida di Gaza dan Kebakaran Los Angeles
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/18/3101516/serangan_israel_di_gaza_tewaskan_70_warga_palestina-AcXk_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 70 Warga Palestina, Mayoritas Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/18/3095167/bangunan_di_gaza_hancur_diserang_israel-Jvth_large.jpg
Penasihat AS Bertemu Netanyahu, Gencatan Senjata Gaza Segera Tercapai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/18/3094351/israel_serang_pangkalan_militer_di_damaskus_suriah-w4x8_large.jpg
Israel Lancarkan 250 Serangan Udara ke Suriah, Klaim Hancurkan 80 Persen Kemampuan Militer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement