HOME NEWS INTERNATIONAL

Tentara Kolombia Cari Anjing Pelacak yang Bantu Temukan 4 Anak Hilang di Hutan Amazon, Kerahkan 70 Pasukan Komando

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |13:57 WIB
Tentara Kolombia Cari Anjing Pelacak yang Bantu Temukan 4 Anak Hilang di Hutan Amazon, Kerahkan 70 Pasukan Komando
Tentara mencari anjing penyelamat yang temukan 4 anak yang hilang di Hutan Amazon (Foto: Tentara Nasional Kolombia/Twitter)
BOGOTA - Wilson, anjing pelacak berusia enam tahun, yang hilang selama pencarian empat anak Pribumi yang hilang selama berminggu-minggu di Hutan Amazon, Kolombia, sekarang menjadi target misi penyelamatan.

Seperti diketahui, keempat anak yakniLesly (13), Soleiny, (9) Tien Noriel (5) dan Cristin (1) ditemukan hidup di Hutan Amazon usai bertahan hidup selama 40 hari akibat pesawat yang mereka tumpangi jatuh.

Lusinan tentara menjelajahi hutan untuk mencari pahlawan anjing yang menghilang saat bertugas dua minggu lalu.

Militer bersumpah untuk tidak "meninggalkan rekan yang tewas" yang mungkin telah menemukan anak-anak itu jauh sebelum tim penyelamat tiba.

Warga Kolombia di media sosial (medsos) juga ikut mendoakan agar anjing itu segera ditemukan.

Mereka juga memasang tagar khusus untuk pencarian anjing itu. #Let'sGoForWilson, #OneIsMissing dan #WilsonNationalHero adalah beberapa dari tag yang ditautkan.

Warga Kolombia juga memasang poster di jendela mereka untuk pemberitahuan ‘Wilson yang hilang’.

      
