BMKG: Waspadai Peningkatan Kecepatan Angin di Laut Bali

DENPASAR - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah III Denpasar meminta masyarakat mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin hingga 25 knot atau 46 kilometer per jam di perairan Laut Bali.

“Waspada potensi angin kencang hingga 25 knot di Laut Bali,” kata Kepala BMKG Wilayah III Denpasar Cahyo Nugroho dilansir Antara, Rabu (14/6/2023).

Berdasarkan pengamatan BMKG, kecepatan angin di Laut Bali diperkirakan mencapai hingga 25 knot yang bergerak dari tenggara-barat daya hingga 14 Juni 2023 dengan ketinggian gelombang laut diperkirakan mencapai hingga 2,5 meter.

Kecepatan angin tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan pada perkiraan Senin 12 Juni 2023 di Laut Bali yang mencapai 20 knot atau 37 kilometer per jam atau ada peningkatan sebesar lima knot.

Laut Bali adalah perairan yang berada di utara Bali atau berbatasan dengan Kabupaten Buleleng yang menjadi jalur pelayaran kapal dari Jawa Timur menuju Pelabuhan Benoa di Denpasar dan pelayaran dari Jawa Timur menuju sejumlah kota di Indonesia Timur.

Sedangkan wilayah perairan lain di Bali diperkirakan memiliki kecepatan angin hingga 20 knot yang bergerak dari timur-tenggara dengan ketinggian gelombang laut diperkirakan hingga empat meter.