Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

BMKG: Waspadai Peningkatan Kecepatan Angin di Laut Bali

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |00:40 WIB
BMKG: Waspadai Peningkatan Kecepatan Angin di Laut Bali
BMKG (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DENPASAR - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah III Denpasar meminta masyarakat mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin hingga 25 knot atau 46 kilometer per jam di perairan Laut Bali.

“Waspada potensi angin kencang hingga 25 knot di Laut Bali,” kata Kepala BMKG Wilayah III Denpasar Cahyo Nugroho dilansir Antara, Rabu (14/6/2023).

Berdasarkan pengamatan BMKG, kecepatan angin di Laut Bali diperkirakan mencapai hingga 25 knot yang bergerak dari tenggara-barat daya hingga 14 Juni 2023 dengan ketinggian gelombang laut diperkirakan mencapai hingga 2,5 meter.

Kecepatan angin tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan pada perkiraan Senin 12 Juni 2023 di Laut Bali yang mencapai 20 knot atau 37 kilometer per jam atau ada peningkatan sebesar lima knot.

Laut Bali adalah perairan yang berada di utara Bali atau berbatasan dengan Kabupaten Buleleng yang menjadi jalur pelayaran kapal dari Jawa Timur menuju Pelabuhan Benoa di Denpasar dan pelayaran dari Jawa Timur menuju sejumlah kota di Indonesia Timur.

Sedangkan wilayah perairan lain di Bali diperkirakan memiliki kecepatan angin hingga 20 knot yang bergerak dari timur-tenggara dengan ketinggian gelombang laut diperkirakan hingga empat meter.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192475/hujan-zmVJ_large.jpg
Peringatan Dini Cuaca BMKG pada 29-31 Desember 2025, Aceh Hujan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192221/bmkg-kI8v_large.jpg
Waspada! BMKG Sebut Aktivitas Monsun Asia Picu Peningkatan Hujan Awal Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191107/operasi_modifikasi_cuaca-trOQ_large.jpg
BMKG: Cuaca Ekstrem Masih Hantui Sumatra, Masyarakat Terdampak Bencana Diminta Waspada Risiko Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191092/gelombang_tinggi-JFiD_large.jpg
BMKG Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem saat Libur Natal dan Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189934/gelombang_tinggi-FSIP_large.jpg
Peringatan Dini BMKG : Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 15-18 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189557/bmkg-MXei_large.jpg
BMKG Ungkap Bibit Siklon Tropis 93S Berkembang, Bisa Picu Cuaca Ekstrem
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement