Bahas Strategi Hadapi Pemilu, Perindo Bengkulu Gelar Rakorsus dengan Heri Budianto

BENGKULU - Satukan barisan menjelang Pemilu 2024 mendatang, pengurus DPW dan DPD Partai Perindo Bengkulu menggelar silaturahmi dan rakorsus bersama Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Bacaleg DPR RI Dapil Bengkulu, Heri Budianto.

Adapun Rakorsus ini membahas strategi pemenangan Bacaleg dari tingkat daerah hingga DPR RI.

Heri Budianto memberikan pembekalan langsung kepada pengurus DPW dan DPD Perindo Bengkulu dan Bacaleg dari seluruh dapil yang ada di Kota Bengkulu dan juga Bacaleg DPRD Provinsi dari Dapil Kota Bengkulu dalam agenda silaturahmi dan rapat koordinasi khusus atau rakorsus.

"Kegiatan ini digelar untuk menyamakan persepsi dan menyatukan visi dan misi sesuai arahan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo terkait strategi pemenangan di Pemilu 2024 mendatang," ujarnya, Selasa 13 Juni 2023.

Heri Budianto menambahkan bahwa dengan strategi berjenjang yang akan diterapkan, Partai Perindo optimis meraih kursi dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kota Bengkulu.

"Seluruh Dapil DPRD Kota Bengkulu ditargetkan meraih kursi," ucapnya.