Perindo Bengkulu Siapkan 32 Bacaleg Terbaik untuk Menangkan Pemilu 2024

BENGKULU - Ketua DPD Perindo Kota Bengkulu Edi Harianto sudah menyiapkan 32 bacaleg terbaik yang siap berlaga dalam kontestasi Pileg 2024 mendatang.

Dia pun optimis bisa merebut sedikitnya satu kursi di setiap Dapil yang ada di Bengkulu.

"Dengan strategi yang dipaparkan dalam rakorsus ini pengurus DPD Perindo Kota Bengkulu optimis bisa mendudukkan kader di setiap Dapil yang ada," kata Edi, Selasa 13 Juni 2023.

Diketahui, pengurus DPW dan DPD Partai Perindo Bengkulu menggelar silaturahmi dan rakorsus bersama Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Bacaleg DPR RI Dapil Bengkulu, Heri Budianto.

Rakorsus tersebut bertujuan untuk menyatukan barisan guna memenangkan Pemilu 2024.

Adapun Rakorsus ini membahas strategi pemenangan Bacaleg dari tingkat daerah hingga DPR RI.

Heri Budianto memberikan pembekalan langsung kepada pengurus DPW dan DPD Perindo Bengkulu dan Bacaleg dari seluruh dapil yang ada di Kota Bengkulu dan juga Bacaleg DPRD Provinsi dari Dapil Kota Bengkulu dalam agenda silaturahmi dan rapat koordinasi khusus atau rakorsus.

"Kegiatan ini digelar untuk menyamakan persepsi dan menyatukan visi dan misi sesuai arahan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo terkait strategi pemenangan di Pemilu 2024 mendatang," ujarnya.