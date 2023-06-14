Gempa M2,9 Guncang Labuha Maluku Utara

JAKARTA - Gempa berkekuatan M2,9 mengguncang Labuha, Malukut Utara, pukul 03.50 WIB, Rabu (14/6/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 0.83 LS, 127.55 BT atau 21 Km Tenggara Labuha, Maluku Utara. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)