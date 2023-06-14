Jalin Silaturahmi, Santri Dukung Ganjar Sambangi Ponpes di Kota Padang

PADANG- Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) menjalin silaturahmi dan berkunjung ke Ponpes Tahfiz Al-Quran Ar-Rahman yang ada di Jalan Tabek Batu, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (14/6/2023).

Korwil SDG Sumbar, Fikri mengatakan kehadiran mereka untuk memberi bantuan berupa semen untuk menunjang pembangunan ponpes. "Ini wujud nyata kepedulian kami dalam meningkatkan kesejahteraan para santri," kata Fikri.

Menurutnya, pemberian bantuan sejumlah sak semen itu terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo yang memang dikenal dekat dan peduli dengan para santri. Kehadiran mereka mendapat sambutan yang positif dari santri dan warga setempat.

“Kami juga berkomitmen untuk terus menebarkan kebaikan dengan menjalin silaturahmi dan memenuhi kebutuhan para santri yang ada di Sumbar,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, mereka turut memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo, bacapres dari PDIP yang didukung menjadi Presiden Indonesia pada 2024. "Alhamdulillah, sambutan dari para santri dan warga cukup baik terhadap kegiatan kami," kata dia.