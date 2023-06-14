Heri Budianto Targetkan Seluruh Bacaleg Dapil Kota Bengkulu Dapat Kursi

BENGKULU - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto mengatakan, untuk menyamakan persepsi, menyatukan visi dan misi Partai Perindo, dibutuhkan silaturahmi dan Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) bersama pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Partai Perindo, di Provinsi Bengkulu.

Hal itu sesuai dengan arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

Hal tersebut disampaikan Heri ketika menggelar silaturahmi dan Rakorsus, Ketua DPP Partai Perindo, Bidang Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR-RI, Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu, dengan DPW Partai Perindo Bengkulu, DPD, dan Bacaleg Partai Perindo se-Kota Bengkulu, Selasa (13/6/2023) sore.

Pria yang menjadi Bacaleg DPR-RI, Dapil Bengkulu ini menjelaskan, dalam pemenangan legislatif di Provinsi Bengkulu, tentu Partai Perindo memiliki strategi, bagaimana Bacaleg DPR-RI, Bacaleg DPRD Provinsi, Bacaleg Dapil Kota, harus mendapatkan satu kursi.

"Seluruh Dapil Kota Bengkulu yang ada 4 Dapil, tentu kita menargetkan semuanya dapat kursi. Sehingga kegiatan silaturahmi dan Rakorsus ini perlu kita lakukan bukan hanya satu kali, namun akan terus berkelanjutan," kata Heri, usai menggelar Silaturahmi dan Rakorsus, Selasa (13/6/2023).

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, kata Heri, akan terus melakukan koordinasi serupa. Di mana hal ini untuk memastikan kesiapan dalam Pemilihan Legislatif (Pilleg) di Provinsi Bengkulu.