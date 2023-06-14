Wujudkan Papua Terang, Kostrad Bersama Masyarakat Bangun Solar Cell di Kabupaten Puncak

PAPUA - Bantu kesulitan masyarakat Kabupaten Puncak, Papua, Satgas 303 Kostrad bersama aparat keamanan TNI - Polri dan masyarakat bergotong royong membangun penerangan dengan memasang lampu solar cell.

Adapun, puluhan unit lampu solar cell yang dipasang merupakan dukungan dari Letjen TNI Maruli Simanjuntak, selaku Panglima Komando Strategis Angkatan Darat yang memang diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Puncak Papua.

"Kehadiran TNI haruslah menjadi solusi untuk masyarakat Papua. Kami akan selalu berusaha untuk senantiasa dapat menjadi solusi bagi masyarakat di sekitar kami. Dukungan lampu solar sell yang diberikan oleh Pangkostrad kami distribusikan langsung kepada masyarakat sekitar kami," kata Dansatgas Yonif R 303/SSM Letkol Inf Slamet Faojan M. Han.

Satgas Yonif R 303/SSM bersama masyarakat membangun lampu - lampu penerangan di Kampung Kago, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Papua. Sebanyak Puluhan Unit Solar Cell diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Papua.

Di mana kondisi saat ini masyarakat belum sepenuhnya memiliki listrik dan penerangan di rumah maupun honainya.

Tidak hanya membangun lampu penerangan di Distrik Ilaga, beberapa program lain juga telah dijalankan oleh Satgas Yonif Raider 303 Kostrad, di antaranya membangun sarana air bersih untuk masyarakat, membangun posko kesehatan, membantu program borong hasil bumi masyarakat, dan beberapa program lainnya untuk mendukung program pemerintah dalam rangka membangun Papua yang lebih baik. Yang di mana segala kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari Pangkostrad.