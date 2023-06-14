Heri Budianto: Kita Telah Menentukan Arah Koalisi dan Mendorong Kader Terbaik sebagai Balon Wapres

BENGKULU - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto mengatakan, saat ini Partai Perindo, telah menentukan sikap arah koalisi bersama PDI-Perjuangan, untuk Bakal Calon Presiden, Ganjar Pranowo.

Di mana dari Partai Perindo berupaya mendorong Kader terbaik untuk dipilih PDI-Perjuangan, untuk mendampingi Ganjar Pranowo, sebagai Bakal Calon Wakil Presiden.

"Kita sudah bersikap. Kita sudah menentukan arah koalisi bersama PDIP. Kita tegak lurus dalam memenangkan Ganjar Pranowo. Kita berupaya untuk mendorong kader terbaik agar dipilih PDIP untuk mendampingi Ganjar," kata Heri, usai menggelar Silaturahmi dan Rakorsus, Selasa (13/6/2023), petang.

Hal tersebut disampaikan Heri ketika menggelar Silaturahmi dan Rakorsus, Ketua DPP Partai Perindo, Bidang Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Bacaleg DPR-RI, Dapil Bengkulu, dengan DPW Partai Perindo Bengkulu, DPD, dan Bacaleg Partai Perindo se-Kota Bengkulu, Selasa (13/6/2023), sore.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, kata Heri, tentu menjadi satu perjuangan tersendiri dari Partai Perindo, jika kader terbaik bisa menjadi prioritas dalam kontestasi bakal calon presiden dan wakil presiden.

"Kita harus satu paket mulai dari Bacaleg DPR-RI, Bacaleg DPRD Provinsi dan Bacaleg DPRD Kabupaten/Kota, dan Calon Presiden dan Wakil Presiden," jelas Heri.

Di Kota Bengkulu, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera ini, terang Heri, untuk seluruh Bacaleg DPRD Kota, sudah sangat siap.

Di mana Bacaleg Kota, kata Pria yang menjadi Bacaleg DPR-RI, Dapil Bengkulu ini, sudah menyatakan kesanggupan mereka, untuk memenangkan Partai Perindo disemua tingkatan. Sementara dari DPP sendiri, kata Heri, siap mensupport Bacaleg, untuk bekerjasama guna memenangkan di Kota Bengkulu, khususnya.