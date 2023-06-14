Gunung Ibu Erupsi, Kolom Abu Capai 600 Meter di Atas Puncak

JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan Gunung Ibu di Pulau Halmahera, Maluku Utara kembali mengalami erupsi pada Rabu, 14 Juni 2023 pukul 20.00 WIT.

"Terjadi erupsi Gunung Ibu pada hari Rabu, 14 Juni 2023, pukul 20:00 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 600 m di atas puncak (± 1925 meter di atas permukaan laut)," tulis keterangan PVMBG, Rabu.

Berdasarkan hasil analisa PVMG, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 76 detik.

Masyarakat di sekitar Gunung Ibu, pengunjung, atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 2,0 kilometer dan perluasan sektoral berjarak 3,5 kilometer ke arah bukaan kawah dibagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

"Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata)," lanjutnya.