Ketua TP PKK Medan Kahiyang Ayu Hadiri Ladies Program di Batam

BATAM - Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu M Bobby Afif Nasution menghadiri kegiatan Ladies Program yang digelar di Swiss Bell Hotel Harbourbay Batam, Rabu (14/6/2023).

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Raker Komwil I Apeksi) 2023 di Kota Batam pada 13-15 Juni 2023.

Ladies Program ini dibuka dengan persembahan fashion show karya pengrajin dan fashion designer batik Batam binaan Dekranasda Kota Batam bersama Disperindag Kota Batam. Dalam kesempatan ini, Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang juga mengunjungi stand UMKM Dekranasda Kota Batam.

Hadir Ketua TP PKK Kota Batam, Marlin Agustina Rudi beserta istri wali kota dari 24 kota dan lima provinsi di antaranya Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Ketua TP PKK Kota Batam Marlin Agustina Rudi mengucapkan selamat datang kepada seluruh istri wali kota yang hadir dalam Ladies Program Raker Komwil I Apeksi 2023.

“Selamat datang di Kota Batam, saat ini tengah dibangun infrastruktur yang salah satunya memberi geliat yang sangat luar biasa, inilah giat kami di Batam. Dengan dukungan Pemerintah PKK Kota Batam dapat membantu keluarga lebih sejahtera,” ucap Marlin.

