INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Rombongan Keluarga JCH Asal Gorontalo Alami Kecelakaan Beruntun

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |23:55 WIB
Rombongan Keluarga JCH Asal Gorontalo Alami Kecelakaan Beruntun
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

GORONTALO - Sebuah mobil yang mengangkut rombongan keluarga jamaah calon haji (JCH) asal Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, mengalami kecelakaan di jalan lintas Sulawesi, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Rabu (14/6/2023).

Kepala Satuan (Kasat) Lantas Polres Gorontalo, Iptu Irawan Kusumo mengatakan, berdasarkan informasi awal yang diterimanya, ada enam unit mobil yang terlibat tabrakan beruntun.

"Informasi sementara, ada enam mobil yang terlibat tabrakan beruntun. Beberapa di antaranya mengangkut keluarga JCH asal Boalemo, yang hendak menuju mes haji di Kota Gorontalo. Kabarnya ada satu orang yang luka-luka," kata Irawan seperti dilansir Antara.

Irawan menjelaskan, saat ini Unit Laka Lantas Polres Gorontalo sedang melakukan pengumpulan data terkait insiden tersebut.

"Ini masih kami tangani dan dalami, kronologinya bagaimana, berapa orang korban, serta penyebab utama terjadinya kecelakaan beruntun ini, masih kita selidiki. Nanti hasilnya kami sampaikan secepatnya," katanya pula.

Salah seorang pengendara mobil, Jaswadi menjelaskan kronologi kecelakaan tersebut.

"Kami sedang berhenti karena rombongan panjang dan memasuki tikungan di persimpangan jalan. Saat hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ditabrak dari belakang. Saya lihat ada sekitar enam mobil yang saling tabrak, saya berada di urutan kedua dari depan," katanya.

