Apes, 4 Remaja Dikeroyok Sekelompok Pengendara dengan Tongkat Besi saat Berpapasan di JJLS

Remaja yang menjadi korban pengeroyokan sekelompok pengendara mengalami luka-luka/Foto: Polisi

YOGYAKARTA - Nasib apes dialami oleh tiga remaja asal Kapanewon Pajangan yakni Raditya Kanif Permana (16), Rehan Dwi Adi S (15), Raditya Alif Subandi (17) dan Anggara Nur Effendi (14).

Mereka menjadi korban penganiayaan sekelompok pengendara yang ditemui di Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Kuwaru, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Bantul, Selasa (13/06/2023).

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana menerangkan, peristiwa ini bermula sekira pukul 16.00 WIB saat ketiganya sedang melintas di JJLS berpapasan dengan sekitar 25 pengendara motor yang membawa tongkat besi, gir, dan sabuk.

"Jadi kelompok pengendara ini memutar-mutar gir ke udara, terus tongkat bisball. Kemudian pas korban ini lewat, mereka mengarahkan tongkat lalu memukulkan tongkat itu ke arah korban," katanya, Rabu (14/06/2023).

Akibatnya mereka mengalami luka memar pada bagian tubuh mereka. Selain itu, pelaku juga merusak sepeda motor yang dibawa oleh korban.

"Usai mengalami peristiwa itu, korban langsung melaporkan kejadiannya ke Polsek Srandakan," ujarnya.