Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pesan Ganjar saat Pelantikan Pejabat Pemprov: Jaga Integritas, Tidak Korupsi!

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |18:53 WIB
Pesan Ganjar saat Pelantikan Pejabat Pemprov: Jaga Integritas, Tidak Korupsi!
Ganjar Pranowo/Foto: Istimewa
A
A
A

 

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan ASN di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah agar terus menjaga integritas. Ganjar menyebut, berbagai prestasi yang diraih Pemprov Jateng dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, merupakan hasil keseriusan para ASN dalam bekerja.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemprov Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (14/6/2023).

 BACA JUGA:

Kepada sebanyak 552 pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya, Ganjar berpesan agar selalu setia pada pakta integritas yang diteken. Utamanya setia pada ideologi negara dan komitmen melayani masyarakat dengan baik, serta tidak korupsi.

“Saya tidak akan bosan mengingatkan pada pakta integritas ini, karena ini yang paling penting menurut saya,” katanya.

 BACA JUGA:

Usai acara, Ganjar mengatakan bahwa pelantikan ini akan melengkapi sejumlah kekosongan di OPD Pemprov Jawa Tengah. Harapannya, pejabat yang baru saja dilantik ini bisa menambah kekuatan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah (PR).

“Ini mengisi yang kosong saja dan tadi saya dengan Pak Wagub melantik. Pesannya, satu menjaga integritas, tidak korupsi, melayani masyarakat dengan baik, setia pada ideologi negara itu kewajiban konstitusional,” katanya.

Gubernur Jateng dua periode itu kemudian menyinggung masa jabatannya dengan Wagub Taj Yasin Maimoen yang selesai pada September mendatang. Ganjar mengajak seluruh ASN untuk menuntaskan beberapa PR yang belum selesai.

“Sekarang sudah lengkap, harapan kita bisa melakukan percepatan. Nah, percepatan-percepatan inilah yang kita harapkan kreativitas dan inovasi berjalan,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038618/4-fakta-kpk-tetapkan-9-tersangka-kasus-mega-korupsi-proyek-pengerukan-pelabuhan-pyeNc3TlIL.jpeg
4 Fakta KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Mega Korupsi Proyek Pengerukan Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037946/kejagung-kebut-berkas-4-tersangka-korupsi-timah-yang-belum-rampung-0yfQn3Hwe9.jpg
Kejagung Kebut Berkas 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036860/5-fakta-korupsi-109-ton-emas-antam-13-orang-jadi-tersangka-utXkZXFeuw.jpg
5 Fakta Korupsi 109 Ton Emas Antam, 13 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036586/bareskrim-sita-dokumen-barbuk-dugaan-korupsi-pt-spr-xgj6ukY6o7.jpg
Bareskrim Sita Dokumen Barbuk Dugaan Korupsi PT SPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036503/rugikan-negara-rp1-4-miliar-3-tersangka-korupsi-bantuan-cetak-sawah-di-jambi-ditahan-IeBo7AaLNN.jpg
Rugikan Negara Rp1,4 Miliar, 3 Tersangka Korupsi Bantuan Cetak Sawah di Jambi Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036394/jumat-keramat-wali-kota-semarang-tersangka-BGMIjr1YoE.jpg
Jumat Keramat, Wali Kota Semarang Tersangka?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement