Pesan TGB Zainul Majdi ke Kader Perindo: Bangun Soliditas Internal Partai!

SEMARANG – Ketua Harian Nasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dr. Tuan Guru Bajang (TGB) H.M. Zainul Majdi mengatakan jangan pernah ada perpecahan atau faksi-faksi tertentu di internal partai. Soliditas internal harus dibangun untuk memenangkan Pemilu 2024.

“Ada partai-partai yang sangat kuat, tapi hancur karena digerogoti dari dalam,” kata TGB Zainul Majdi saat Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 Partai Perindo di Kota Semarang, Rabu (14/6/2023).

BACA JUGA:

Partai Perindo, yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, sebut TGB Zainul Majdi, percaya dengan militansi dan karakter berpartai yang kuat maka akan mempunyai kans kemenangan yang besar.

“Kita ini saling melapis, saling memperkuat. Bangun soliditas internal. Di Perindo ini tidak ada faksi apapun dan siapa pun. Perindo faksinya adalah faksi kesejahteraan,” sambungnya TGB Zainul Majdi yang juga menjabat Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) 1 Partai Perindo.

BACA JUGA:

Saat itu, TGB didampingi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) 2 Partai Perindo Ronny Tanusaputra. TGB menyampaikan, sudah berbicara dan berdiskusi dengan Ronny.

“Kami sepakat battle fire, yang harus kita siapkan sebaik-baiknya agar Pileg dan Pilpres berhasil adalah provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa,” lanjutnya.