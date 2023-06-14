Ronny Tanusaputra Ungkap Gabung Perindo karena Ingin Sejahterakan Masyarakat Lewat UMKM

SEMARANG – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) 2 Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ronny Tanusaputra menyebut pengkaderan di internal partai perlu dilakukan. Selain untuk mencetak kader potensial juga memupuk militansi.

“Saya masuk dari Sulawesi Tengah. Kalau tidak ada pengkaderan, partai ini nanti jadi transit,” kata Ronny Tanusaputra saat menyampaikan arahan di Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 Partai Perindo, di Kota Semarang, Rabu (14/6/2023).

BACA JUGA:

Ronny yang punya segudang pengalaman di dunia politik itu mengaku bergabung dengan Partai Perindo tidak serta-merta begitu saja tanpa sebab. Salah satu alasan berlabuhnya Ronny di Partai Perindo, yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, karena ada kesamaan semangat.

“Perindo berjuang untuk kesejahteraan, lewat UMKM. Perindo akan fokus pada UMKM. Itulah yang menjadikan saya tertarik gabung Perindo,” lanjut putra asli Sulteng itu.

BACA JUGA:

Dia mengaku sudah menyiapkan beberapa langkah dan strategi, termasuk mendampingi Ketua Bappilu 1 Partai Perindo sekaligus Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr. Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi tentang bagaimana Partai Perindo harus menang di Pemilu 2024 mendatang.