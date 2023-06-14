Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ronny Tanusaputra Ungkap Gabung Perindo karena Ingin Sejahterakan Masyarakat Lewat UMKM

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |19:49 WIB
Ronny Tanusaputra Ungkap Gabung Perindo karena Ingin Sejahterakan Masyarakat Lewat UMKM
Ilustrasi/Foto: Eka Setiawan
A
A
A

SEMARANG – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) 2 Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ronny Tanusaputra menyebut pengkaderan di internal partai perlu dilakukan. Selain untuk mencetak kader potensial juga memupuk militansi.

“Saya masuk dari Sulawesi Tengah. Kalau tidak ada pengkaderan, partai ini nanti jadi transit,” kata Ronny Tanusaputra saat menyampaikan arahan di Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 Partai Perindo, di Kota Semarang, Rabu (14/6/2023).

 BACA JUGA:

Ronny yang punya segudang pengalaman di dunia politik itu mengaku bergabung dengan Partai Perindo tidak serta-merta begitu saja tanpa sebab. Salah satu alasan berlabuhnya Ronny di Partai Perindo, yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, karena ada kesamaan semangat.

“Perindo berjuang untuk kesejahteraan, lewat UMKM. Perindo akan fokus pada UMKM. Itulah yang menjadikan saya tertarik gabung Perindo,” lanjut putra asli Sulteng itu.

 BACA JUGA:

Dia mengaku sudah menyiapkan beberapa langkah dan strategi, termasuk mendampingi Ketua Bappilu 1 Partai Perindo sekaligus Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr. Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi tentang bagaimana Partai Perindo harus menang di Pemilu 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement