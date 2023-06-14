Dukung Ganjar, Partai Perindo Optimistis Dulang Suara di Jateng pada Pemilu 2024

SEMARANG – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) optimistis akan mendulang suara yang banyak di Jawa Tengah pada Pemilu 2024 mendatang. Ini juga seiring dengan kerja sama politik yang sudah diteken antara Partai Perindo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden (Capres).

“Saya secara pribadi dan atas nama partai dukung Pak Gub (Ganjar Pranowo sebagai Capres). Ini akan dongkrak nama Perindo di Jawa Tengah,” kata Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr. Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi Lc, MA, saat kegiatan Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 Partai Perindo, di Kota Semarang, Rabu (14/6/2023).

Provinsi Jawa Tengah, sebut TGB, adalah parameter kemenangan Pemilu 2024 mendatang. Ada sekira 28,5juta pemilih di Jawa Tengah yang disebutnya sebagai penentu nasib partai.

“Hitam putihnya Perindo di masa yang akan datang itu ditentukan bagaimana kinerja Partai Perindo di Jateng,” sambungnya.

Dia mengaku juga sudah berdiskusi dengan Ronny Tanusaputra selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) 2 Partai Perindo. Mereka bersepakat “battle fire”, dan yang utama harus siapkan sebaik-baiknya agar Pileg dan Pilpres berhasil, dengan memenangkan provinsi-provinsi yang utama ada di Pulau Jawa.

Sebab itu, TGB mengajak semua pengurus dan kader yang hadir pada saat itu untuk merenung agar bisa berpikir lurus bagaimana berpartai. TGB Zainul Majdi menjelaskan ambisius bukanlah sesuatu yang tidak sah. Berambisi untuk menang untuk bisa lebih besar memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

“Halal, sah bahkan bagus, untuk parpol kita ambisius. Peradaban lahir dari ambisi manusia, hawa nafsu tapi diarahkan ke yang baik, dikelola dengan baik dan sesuai jalurnya. Itu jadi ibadah, jadi pengabdian terhadap Tuhan YME,” sambung TGB Zainul Majdi.

Pada kegiatan itu pula, Ketua Bappilu 2 Partai Perindo Ronny Tanusaputra, menyebut sudah menyiapkan langkah dan strategi untuk memenangkan Partai Perindo, yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.